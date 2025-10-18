Caravana Mesoamericana en defensa de la vida ante el colapso ambiental

Compartir

“Sabemos que desde la COP30 no se van a negociar las soluciones que necesitamos para sostener la vida, y por eso organizamos esta caravana para tejer resistencias en común y acuerparnos”

“La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida”, una iniciativa internacionalista que busca unir a pueblos, defensores del territorio, organizaciones sociales y campesinas, colectivos y movimientos climáticos, para impulsar acciones en defensa de la vida frente al colapso ambiental y la crisis capitalista, pasa por El Salvador.

La caravana partió desde el Sureste Mexicano, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y llegará a Belém, Brasil, donde alzarán la voz durante la Conferencia de la ONU sobre cambio climático (COP30) en medio de esta crisis civilizatoria que amenaza el futuro con un colapso global. Esta iniciativa pretende dar voz a los territorios que están siendo silenciados, ante los intereses empresariales con la complicidad de los gobiernos.

Ángel Flores, coordinador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Nacionales de El Salvador (MILPA), denunció toda la criminalización, persecución y encarcelamiento de personas defensoras de los territorios, y lo que está ocurriendo en la región.

“Queremos denunciar el papel de las entidades gubernamentales, como el caso de la Fiscalía, el Ministerio del Medio Ambiente, que a través de su indiferencia se están ejecutando una serie de violaciones, tanto de derechos humanos como de depredación ambiental, así como el caso de la Policía Nacional Civil (PNC), y de los diferentes cuerpos de seguridad, que están sirviendo para atemorizar a comunidades que están defendiendo sus territorios”, señaló.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) está sirviendo para perseguir a los defensores de los territorios ante la amenaza de iniciativas extractivas y no extractivas que sufre la franca costera marina del país.

Según Mario Quintero, representante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, durante la caravana es importante poder visitar los territorios en El Salvador, como la comunidad El Icacal, en La Unión, que ha sido violentada sistémicamente tanto por los gobiernos anteriores como por el actual estado en dictadura que se está viviendo con el presidente Bukele, y que cuenta con toda una serie de políticas de intimidación, hostigamiento y amedrentación contra las personas defensoras del territorio, los derechos humanos e inclusive contra periodistas.

“Nuestra visita a El Salvador es importante para llevarnos cómo estos procesos de industrialización y turismo atentan contra la vida colectiva de las comunidades indígenas que históricamente han ocupado territorios extensos para la reproducción de la vida, a través de la siembra de sus cultivos tradicionales, como de sus prácticas comunitarias ancestrales, para justamente mantener su identidad, su cultura y sus tradiciones”, sostuvo.

Externó que El Icacal es una de las playas, la cual está siendo depredada por este megaproyecto turístico, donde se pretende convertir esa zona en un gran complejo inmobiliario y cercano al aeropuerto El Pacífico, cuyo propósito es ser uno de los aeropuertos más grandes de la región centroamericana para la movilidad no solamente de turismo sino de mercancías.

Quinteros dejó claro que este tipo de proyectos responden a la lógica de un estado corporativo global, el cual despoja los territorios a costa de grandes infraestructuras logísticas que benefician solamente al capital transnacional.

Resolución de Cámara

MILPA El Salvador informó que la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente en San Miguel, resolvió a favor de familia de la Comunidad El Icacal, La Unión, demandada por la Empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A.

La resolución de la Cámara se brinda a partir de un recurso de apelación interpuesto por la familia Villatoro, de la comunidad El Icacal, ante la orden de desalojo emitida en julio de 2025, por el juez de Paz de Intipucá, José Efraín Gutiérrez Martínez.

“La Empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico acusó a la familia bajo los cargos de usurpación de tierra, pero la Cámara sentenció como improponible la solicitud de la empresa de desalojar a la familia. Nos llena de satisfacción porque solo a través de la organización comunitaria y la unidad podemos enfrentar el embate que grupo empresariales, con la complicidad también de entidades judiciales y otras gubernamentales, están haciendo en contra del legítimo derecho a la tierra de estas comunidades”, reiteró MILPA El Salvador.

