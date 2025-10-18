Presupuesto de Seguridad incluye $471.92 para la PNC

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLaitino

Los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, para que expusiera los planes y proyectos que ejecutará la institución para el próximo año con su presupuesto, el cual tendrá un incremento de $113 millones con respecto al de 2025.

Es de recordar que el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal es de $10,555.6 millones. De este montó, se destinará a Seguridad Pública un total de $702.6 millones, por lo que tendrá un incremento de $113.6 millones, en 2025 tuvo un presupuesto de $589.03 millones.

El ministro Villatoro explicó a los parlamentarios diversos puntos sobre los fondos que serán otorgados para el año entrante. De los $702 millones para el ramo de Seguridad Pública, $691.96 millones serán distribuidos entre las instituciones que ampara el ministerio y $10.63 millones será para proyectos de inversión para la Policía Nacional Civil (PNC), la Dirección General de Centros Penales (DGCP), para la Secretaría de Estado (SEDE) y para la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

El presupuesto del Ministerio de Seguridad se distribuye de la siguiente manera: Policía Nacional Civil (PNC) $471.92 millones, esto representa el 68.20 % del presupuesto total de esta cartera. La Secretaría de Estado tendrá: $42.09 millones. La Dirección General de Centros Penales $128.63 millones. La Agencia de Ciberseguridad del Estado, $22.01.

La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) $9.76 millones. La Dirección General de Migración y Extranjería $7.86 millones. El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), $6.54 millones. La Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) $2.26 millones y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), $891 mil.

Según explicó Gustavo Villatoro, con estos fondos la cartera de Seguridad tiene como objetivo equipar y modernizar a las instituciones del ramo. A la vez, buscan modernizar las tecnologías de la información con Inteligencia Artificial para mejorar el análisis, prevención e investigación de delitos y toma de decisiones estratégicas. Así se podrán colocar como los pioneros en importar servidores de inteligencia artificial.

De hecho, el presupuesto 2026 del Ministerio de Seguridad incluye $18 millones para la innovación tecnológica en el trabajo policial, según se pudo evidenciar en una lámina compartida por Villatoro. Se asignan $6 millones para la “Transformación del modelo policial a través de la inteligencia artificial (IA)”.

También, se le asignan $6 millones para “el cambio de banda carta a banda ancha de PNC”. También, se le asignan $3 millones para la “modernización del servicio de atención de emergencia y denuncias para la ciudadanía”. Para el “desarrollo de software y modernización en los sistemas de la operación”, $2,42.

El presupuesto servirá para mejorar la infraestructura de sedes policiales con sistemas de eficiencia energética y reutilización de aguas lluvias, fortaleciendo la seguridad pública y dignificar al personal policial. De igual manera, se fortalecerá la gestión migratoria mediante procesos innovadores que optimicen los servicios de atención a la población.

