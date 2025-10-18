Merino Monroy expone presupuesto de Defensa Nacional

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, asistió este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar el uso que la institución le dará a los fondos solicitados para el próximo ejercicio fiscal.

La cartera de Defensa dispondrá de $334,596,852, con un incremento de $20,233,690 (6.43 %), respecto a 2025. Esto representa el 3.17 % del presupuesto general del Estado que será de $10,555,580,928.

Merino Monroy expuso que los fondos, en su mayoría, serán para el rubro de remuneraciones. De esos $334 millones, se han destinado $287,484,452. Estas se ramifican en: $150,755,555 para el salario del personal; $53,400,762 en incrementos salariales; $37,407,963 para el bono trimestral y $45,920,172 para el bono alimenticio.

El funcionario señaló que “la dignificación que se ha hecho a los soldados de la Fuerza Armada ha reflejado los buenos resultados en materia de seguridad” y con estas asignaciones se seguirá consolidando el Plan Control Territorial.

Para bienes y servicios se han destinado $39,027,191. De ese total, el Fondo Circulante de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) recibiría $1,247,141; para el arrendamiento de instalaciones y copiadoras se han contemplado $5,772,862.

Además, para servicios básicos se dispondrá de $8,725,828; para mantenimiento y reparación de bienes e inmuebles habrá $3,206,725; para compra de uniformes y botas $5,118,018 y para equipo de protección de la FAES se necesitarán $6,359,157.

Para combustibles y lubricantes se invertirán $5,358,140 y para el mantenimiento hospitalario e insumos médicos se requerirán $ 3,239,320.

Por otra parte, para gastos financieros, la cifra asignada es de $2,184,830. Con una clasificación de: tasas municipales, con $1,645,012 y seguros de vehículo y hospital, con $539,818.

En cuanto a transferencias corrientes, se asignan $2,185,000, los cuales se distribuirán así: el Fondo de Rehabilitación, administrado por el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA), recibirá $2 millones.

El programa de auxilio de sepelio, otorgado por la Funeraria de la Fuerza Armada (FUDEFA), contará con $150,000 y para las membresías de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CEFAC) y del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) la cifra será de $35,000.

Para inversiones se dispondrá de $3,715,379 y de esto, $1,400,000 serán para el Sistema de Comando y Control de la Fuerza Armada de El Salvador (SICOMFA) y $2,315,379 se utilizarán para infraestructura, bienes muebles y equipo informático.

