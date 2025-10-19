Página de inicio » Nacionales » Detienen a dos sujetos que robaron a un Uber moto en San Marcos

La Policía Nacional Civil detuvo a dos sujetos que robaron más de $150 a una persona a una persona que se dedicaba al transporte privado de personas (UBER).<
Por el delito de robo capturaron a 2 sujetos, identificados como Nelson Javier Sánchez Rodríguez, de 28 años, quien solicitó un Uber moto que lo movilizó hacia la lotificación La Martina, en San Marcos, San Salvador Sur.<
El otro sujeto detenido fue identificado como David Antonio Rodríguez Chicas, de 30 años, quien junto a Nelson amedrentaron al motociclista y lo despojaron de sus pertenencias, en el punto de destino. Le robaron más de $150 en efectivo.<
Sin embargo, las autoridades informaron que estos sujetos pagarán por sus hechos.

