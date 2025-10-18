PNC encuentra a un adulto mayor reportado como desaparecido en Usulután

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Personal de la Policía Rural de la PNC informó este sábado que encontró a Salomón Asegurado, de 82 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en el cantón La Puerta, Mercedes Umaña, Usulután Norte.

El adulto mayor estaba en un terreno agrícola del mismo cantón, se encontró deshidratado «pero no fue víctima de ningún delito».

La institución policial indicó que el adulto mayor está con sus familiares y fue trasladado al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe para atención médica.

