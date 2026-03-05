Desaparecidos de la guerra civil a desaparecidos migrantes salvadoreños  

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

El tema no es nuevo, los desaparecidos de la guerra civil no tienen un historial que concluya el destino de miles de compatriotas, ese evento impide a las familias identificar un sitio de homenaje o recuerdos, es finalizar un ciclo memorial o acaso de permanecer en la esperanza de vida a pesar de todo. La circunstancia es permanente en nuestra consciencia colectiva, con mucho pesar las familias se refugian en fragmentos de historias de terceras personas, pero los desaparecidos continúan presentes. Ese acto del “adiós final” es una institución que en antropología se llama: “Ritos y costumbres funerarios” incluye ofrendas, ceremonias, altares, pertenencias etc.

Es un tema recurrente de incertidumbre en los desaparecidos por migración, es la ausencia de un ser querido, el vacío brutal que no tiene respuesta en ninguna instancia, esa instancia dolorosa es la desaparición en una nación de tránsito hacia la gran nación norteamericana en busca de una vida mejor.

En nuestro país el tema es marginal, es tabú, al menos no existe una institución oficial que identifique, documente e investigue la saga de los desaparecidos en el recorrido original; los familiares mencionan llamadas telefónicas desde otros países, pero luego el silencio.

Si graficamos los desaparecidos (por la guerra o migrantes) el tema se expande por décadas desde el siglo pasado, al menos la memoria es fiel a la guerra civil en esos grandes eventos sociales muchos desaparecidos contribuyeron al Acuerdo de Paz de 1992, esa cristalización es de alguna manera un homenaje hacia ellos; desafortunadamente los emigrantes carecen de un sitio memorial con sus nombres.

Ahora instituciones internacionales y locales COFAMIDE documentan la nueva tragedia de los emigrantes, en artículos del sitio: https://adondevanlosdesaparecidos.org/ mencionan a nuestra nacionalidad, esas organizaciones tienen entre sus objetivos hacer visibles a los inmigrantes desaparecidos tránsito hacia Estados Unidos.

Algunos de los artículos se pueden consultar: Justicia y no repetición para violencias contra personas migrantes. Reflexiones desde un diez de mayo / Sandra Odeth Gerardo; La incansable búsqueda de Casandra / Marina Morales; La tragedia sin fronteras de la desaparición / Efrain Tzuc fotografías Luis Antonio Rojas/ CICR.

Hemos citado también la fecha 22 y 23 de agosto de 2021: 77 emigrantes fueron masacrados en San Fernando México, 14 salvadoreños /Lucía Flores y Carlos Manuel Juárez, octubre 17, 2025.

En ese contexto la nacionalidad es múltiple e implica familias, es la historia que envuelve a cientos de salvadoreños invisibles a la nación, otros casos: 01SEP024 migrantes desaparecidos 2024 / Lissete Lemus “El comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)… ; 14FEB025 COFAMIDE Organización registra 300 casos de migrantes desaparecidos y 215 casos resueltos /Xiomara Alfaro; 12MAR025 “COFAMIDE registra desde el año 2,000; 300 casos” /Xiomara Alfaro Migrantes desaparecidos …

En consecuencia, el concepto es un continente social que implica la intervención de una institución histórica, puesto que los emigrantes tienen nacionalidad, derechos, envían remesas, generan empleo etc. en otras naciones un ciudadano es protegido por sus entidades consulares, se investiga su destino, las familias no están solas, incluso se detalla su vida, pero en nuestra nación parece un tabú, un tema de izquierdas -dicen-, una tendencia de la “oposición” -afirman-, un acto subversivo -contra el gobierno-, pero a pesar de todo es la memoria colectiva; es similar a representación en mármol de la mitología griega: “Ella sobre el carro de la Historia, contemplando antes de anotar”; no olvidemos entonces el descubrimiento del “Continente de la Historia de Carlos Marx” quizás por eso es odiada y amada por multitudes, en conclusión los desaparecidos migrantes o de la guerra civil claman justicia sin olvido. amazon.com/author/csarcaralv

Me gusta esto: Me gusta Cargando...