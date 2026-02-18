La impunidad persiste: solo 1 de 56 casos de personas desaparecidas ha llegado a tribunales

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Colaborador

En el marco del cuarto aniversario del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, madres buscadoras denunciaron que, hasta la fecha, solo uno de los 56 casos activos ha sido judicializado, con responsables ya privados de libertad. En el resto de expedientes no se ha iniciado juicio ni se ha logrado determinar el paradero de las personas desaparecidas en El Salvador.

Las madres buscadoras también insistieron en la derogación de la reserva de información sobre desapariciones y fosas clandestinas, e instaron a reconocer que las desapariciones continúan ocurriendo en el país y que miles de personas siguen sin ser localizadas, manteniendo sus casos en la impunidad.

El Bloque de Búsqueda surgió en un contexto marcado por la violencia de pandillas. Aunque el escenario de seguridad ha cambiado cuatro años después, la mayoría de los casos continúa en la impunidad, denunciaron.

“Este espacio nació el 17 de febrero de 2022 desde el amor y la resistencia, con el objetivo de buscar a las personas desaparecidas ante la limitada respuesta institucional para investigar y determinar el paradero de nuestros seres queridos”, expresaron las madres buscadoras del colectivo.

Durante este periodo, el Bloque, junto a las familias buscadoras, ha desarrollado acciones importantes para apoyar las investigaciones en territorio, lo que incluye jornadas masivas de colocación de afiches, diálogo comunitario y campañas de difusión en redes sociales.

“Como resultado de esta labor, se ha logrado la localización de ocho personas desaparecidas, lamentablemente sin vida, cuyos casos anteriormente estuvieron activos en el bloque”, señalaron.

“Estos hallazgos han permitido que algunas familias inicien procesos hacia la verdad, la justicia y el duelo. Mientras tanto, otras continúan esperando respuestas, enfrentando además graves consecuencias psicoemocionales derivadas de la pérdida ambigua”, relataron.

Carmen Argueta, madre del joven desaparecido Herbert Argueta, universitario visto por última vez en agosto de 2021, aseguró que, mediante trabajo colectivo y con recursos propios, el Bloque ha puesto a disposición sus plataformas digitales para difundir alertas tempranas y contribuir así en la localización con vida de decenas de personas.

“En este sentido, el Bloque se ha consolidado como un espacio de apoyo, solidaridad, empatía y resistencia para familias que atraviesan procesos similares”, expresó.

“Nos hemos convertido en una plataforma organizativa que brinda, principalmente a mujeres buscadoras, herramientas legales y sociales para enfrentar la desaparición y sus múltiples consecuencias, como desplazamiento forzado, migración, amenazas, extorsiones, despidos, ruptura familiar, pérdida de ingresos, así como procesos de revictimización y culpabilización por parte de algunas autoridades”, añadió.

A cuatro años de su fundación, el Bloque de Búsqueda hizo un llamado al Estado salvadoreño a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, así como a crear políticas públicas integrales en favor de las familias buscadoras.

Asimismo, solicitaron la derogación de la reserva de información sobre desapariciones y fosas clandestinas, con el fin de permitir el acceso a estos datos por parte de la sociedad civil. También instaron a reconocer que las desapariciones continúan ocurriendo en el país y que miles de personas siguen sin ser localizadas, manteniendo sus casos en la impunidad.

“Lamentablemente, en el tema de desapariciones y fosas clandestinas existe reserva de información. No contamos con esos datos. En ocasiones algunas compañeras reciben avisos, pero no es información oficial proporcionada por instituciones como la Fiscalía General de la República de El Salvador o el Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Muchas veces son rumores”, denunciaron.

Lamentaron que, en relación con los casos, “existe total indiferencia. No se nos actualiza la información, y esto no ocurre solo en un expediente, sino en la mayoría”. “También pedimos que se asigne el presupuesto necesario para fortalecer a las instituciones responsables de investigar estos hechos, como la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional Civil (PNC)”, reclamaron.

También expresaron su agradecimiento a la población, por respaldar el trabajo del Bloque y las medidas de prevención, como difundir información en redes sociales. “Sabemos que desde el Gobierno se niega la existencia de desapariciones. Hay una negación, y por lo tanto no pueden aceptar esta realidad”, afirmaron.

“Reiteramos nuestro compromiso con nuestros desaparecidos y desaparecidas. Como familias, desde el amor, el recuerdo y la esperanza, seguiremos en este camino de lucha hasta encontrarles”, concluyeron.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...