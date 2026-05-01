Denuncian borrado de murales artísticos en defensa del medioambiente

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria” y ALERTA Carlos El Salvador denunciaron lo que califican como un nuevo “acto de vandalismo y represión” por parte del actual Gobierno, ocurrido el miércoles 29 de abril, cuando fueron borrados murales artísticos elaborados frente al Instituto Nacional Albert Camus.

Para el Colectivo, este hecho representa un flagrante desprecio y una violación al derecho humano a la libertad de expresión, consagrado en los artículos 1, 2, 4 y, especialmente, en el artículo 6 de la Constitución de la República, logro derivado de los Acuerdos de Paz.

“Como fruto de décadas de luchas, en las que heroínas y héroes defensores ofrendaron sus vidas, las nuevas generaciones heredamos una sociedad que aspira a la paz con justicia y al respeto de los derechos humanos”, expresaron.

“Por lo que condenamos enérgicamente este nuevo intento de silenciar nuestra voz en defensa de la vida”, afirmaron.

“Este hecho se suma a múltiples actos de represión de los que hemos sido víctimas, en el marco de las 108 vigilias en defensa de la vida realizadas frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador. Exigimos al presidente Nayib Bukele y al alcalde Mario Durán un alto a estos actos que buscan silenciar nuestras demandas”, manifestaron.

Por otra parte, el Colectivo se refirió a la situación ambiental actual. “Exigimos un alto a la deforestación de nuestros bosques, como El Espino, la comunidad San Francisco Angulo y otras zonas afectadas por proyectos impulsados por élites económicas, en violación del artículo 117 de la Constitución”, denunciaron.

Asimismo, pidieron la protección de los ríos y fuentes de agua frente a iniciativas como la minería metálica. “Exigimos un alto a la privatización de la salud, la educación y la Universidad de El Salvador”, señalaron.

También demandaron verdad y justicia para las personas desaparecidas, en particular para el caso del joven Carlos Ernesto Santos Abarca.

Exigieron juicio y castigo para los responsables de graves crímenes de lesa humanidad, como los cometidos contra Febe Elizabeth Velásquez y otros sindicalistas, así como la libertad para Ruth López y demás defensores detenidos.

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