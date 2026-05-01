Dame Tu Pata busca recaudar $2,700 para saldar deudas veterinarias

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Saúl Méndez

Colaborador

Dame Tu Pata SV, una iniciativa dedicada a fomentar la adopción de perros y gatos en situación de calle en El Salvador, así como la educación y el cuidado animal, solicita apoyo económico para saldar tres cuentas veterinarias pendientes que suman $2,700.

La organización ha optado por abrir una recaudación a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de reunir el monto y cancelar la deuda con la veterinaria MediVet.

“Buscamos apoyo con este GoFundMe para poder pagar tres cuentas médicas que abarcan el rescate de nueve perritos en estado de abandono en El Salvador”, detallaron a través de redes sociales.

La iniciativa informó sobre el rescate de ocho cachorros: “8 hermanitos rescatados, abandonados en una caja en Soyapango, San Salvador. Ingresaron a la veterinaria con parasitosis, diarrea, desnutrición y problemas de piel. Se inició el protocolo médico para estabilizarlos”, detallaron.

Además, reportaron el rescate de Ángela, “abandonada en Ilopango, San Salvador. Fue atropellada. Llegó gravemente herida y desnutrida; presentaba una infección extrema de garrapatas, de las cuales se le retiraron más de 1,000 de su cuerpo. Ángela también presentaba una masa en el ojo, que fue removida mediante cirugía y enviada a biopsia para obtener más información”, explicaron.

“La atención médica de estos nueve animalitos ha tenido un costo total de $2,700 (sin incluir gastos de transporte, alimentación e insumos de limpieza)”, aseguraron.

Por esta razón, Dame Tu Pata SV hace un llamado al apoyo ciudadano para saldar las tres cuentas médicas pendientes. “Actualmente, todos se encuentran en mejor estado de salud y el siguiente objetivo es encontrarles un hogar, en paralelo a cubrir los costos de su atención médica”, informaron.

La iniciativa indicó que las donaciones pueden realizarse desde $1, $5, $10 o $20, y que el enlace de GoFundMe está disponible en el perfil de Instagram de Dame Tu Pata y en sus historias. También señalaron la necesidad de apoyo para dar continuidad a las terapias y rehabilitación de Roma, una perrita rescatada.

“Buscamos madrinas y padrinos que puedan apoyar con las cuatro terapias pendientes, realizadas en Animal Therapy”, detallaron. Estas terapias tienen un costo de $30 por sesión; al requerir dos por semana, el gasto asciende a $60, monto que puede ser donado a las cuentas bancarias de la

iniciativa.

Dame Tu Pata SV promueve la adopción responsable de perros y gatos en situación de calle en El Salvador, así como la educación sobre su cuidado, y fomenta la esterilización y castración como medidas para reducir el abandono animal.

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