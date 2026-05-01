Marcha del Primero de Mayo es una expresión de unidad de la clase trabajadora: Patricio Pineda

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

«El 1 de mayo es una fecha histórica de la clase trabajadora. Cualquier trabajador o trabajadora tiene derecho a participar”, afirmó Patricio Pineda, vocero de la Mesa por una Pensión Digna, al tiempo que aclaró que los partidos políticos pueden asistir, pero no deben asumir protagonismo dentro de la movilización. “Los protagonistas son los trabajadores”, dijo Pineda en Encuentro con Julio Villagrán.

En los últimos días se generó un debate por declaraciones emitidas por un dirigente de Bases Magisteriales, en el sentido de no permitir la presencia de representantes de partidos políticos en la marcha convocada por estos.

David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, expresó que, si “un político llegaba”, lo sacaría de la misma. Sin embargo, Pineda aclara que los partidos políticos pueden participar también, pues tienen derecho. Pero estos no deben ir al frente, sino, donde los organizadores de las centrales obreras les designen.

En los últimos días también se especulaba de aparente división entre sectores convocantes, dado que hay dos puntos de concentración: la Plaza de El Salvador del Mundo y el Parque Cuscatlán. Sin embargo, Patricio Pineda aseguró que estas diferencias no significan una ruptura dentro del movimiento social, ni que marcharán separados.

La Mesa por una Pensión Digna, por ejemplo, convocó a concentrarse a las 8:00 de la mañana en las cercanías del Parque Cuscatlán, CONADES y el BRP, entre otras, también han convocado en el mismo lugar. Mientras que el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y otras organizaciones han convocado en el Monumento al Divino Salvador del Mundo.

Según Pineda, ambos bloques tienen previsto unirse durante el recorrido, desmintiendo versiones de confrontación o división. Más allá de la movilización, el dirigente destacó que la marcha será un espacio clave para visibilizar una propuesta alternativa al sistema previsional vigente.

Entre los planteamientos figura la creación de un banco previsional, en sustitución del esquema mixto actual, con el objetivo de que el 16 % de cotización se destine tanto al ahorro individual como a inversión productiva que genere dividendos anuales para los trabajadores.

“El trabajador podría tener tres ingresos: su ahorro para la vejez, más los dividendos generados y otros beneficios. Lo que existe hoy responde más a intereses de negocio que al bienestar de la población”, sostuvo.

Pineda también vinculó la lucha por pensiones dignas con otras demandas sociales, como la defensa del medioambiente, el acceso a la salud, el respeto a los derechos humanos y la estabilidad laboral. “Si no se respetan estas condiciones, no se respeta la vida”, enfatizó.

En cuanto al debate sobre el salario mínimo, el representante descartó que esto afecte negativamente al sistema de pensiones. Por el contrario, explicó que mayores ingresos implicaría un incremento en las cotizaciones. No obstante, advirtió que el principal problema estructural es el alto nivel de informalidad laboral.

“El desempleo y la informalidad son el verdadero problema. Cerca del 70 % de la población está en el sector informal, sin acceso a seguridad social”, señaló. “El desempleo en El Salvador ya no es una fiebre, se ha convertido en una peste”, dijo Pineda al señalar que, de los tres millones y medio de salvadoreños que debería estar trabajando y cotizando para la seguridad laboral, solo 958 mil tienen empleo formal y, por ende, cotizan.

Pineda desmintió así al ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien asegura que han creado más de un millón de nuevos empleos. Finalmente, reiteró el llamado a la población a participar en la marcha, destacando que será una expresión de unidad de la clase trabajadora y un espacio para posicionar sus principales demandas.

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