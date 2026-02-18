Gente de ARENA que trabajó en contra de Nuevas Ideas ahora tienen plazas en Asamblea: Cardoza a Soriano

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de Nuevas Ideas y del PCN, William Soriano y Reynaldo Cardoza, respectivamente, tuvieron una discusión sobre exmiembros de partidos políticos en sus partidos. Cardoza enfatizó que podrían estar en el sistema de salud para hacer “quedar mal al Gobierno”, y Soriano le señaló que el PCN le ha abierto las puertas para “candidatear” para las próximas elecciones.

El intercambio de palabras tuvo lugar en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, cuando se discutía la solicitud del Gobierno para suscribir un contrato de préstamo por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento para financiar la Fase II de “Doctor SV”.

Cardoza informó que daría su voto para apoyar la iniciativa enviada por el Gobierno pero, a la vez, señaló que en el sistema de salud podría haber gente de otros partidos políticos con el fin de hacer quedar mal al Gobierno.

“Nosotros hemos estado y estamos tratando de sacar a nuestro país adelante del desastre que dejaron algunos partidos políticos en el pasado en el tema de salud y (en) eso quiero abonar un poquito: yo soy un diputado que patea el terreno, en los últimos días nos hemos dado cuenta, y quiero hacer el llamado al doctor Alabi (ministro de Salud), que tenga mucho cuidado, porque puede ser de que todavía haya residuos allí de personas que quieren ver o mal parado al ministro o al presidente Bukele”, comentó Cardoza en la comisión.

El diputado, aliado del Gobierno, señaló que puede ser que alguien “este estropeando” el tema de salud, ya que ha “visto” un “bajón medio raro en el tema hospitalario”. Para el caso, planteó que en el hospital Zacamil se han visto hasta 15 ambulancias en cola. “O sea, algo medio sospechoso”.

“Yo solo quiero hacerle el llamado al ministro que tenga cuidado el personal con el que cuenta en algunos hospitales porque puede ser que sea el que dejó abandonado este país, gente del FMLN, algunos residuos todavía de ARENA”, agregó Cardoza.

Tras esa opinión, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le respondió y señaló que en el Partido de Concertación Nacional (PCN) se le han abierto las puertas a exmiembros de ARENA para que puedan “candidatear” en las próximas elecciones de 2027.

“A mí me llama la atención, porque cuando hablamos de que hay elementos todavía del pasado que quieren de alguna forma dañar la administración del gobierno del presidente, vemos exactamente los mismos esfuerzos en el departamento de La Unión, y esta es una recomendación, colega, porque hemos visto candidatos en el PCN que han sido funcionarios de ARENA, y que hoy están llegando al PCN a querer candidatear al departamento de La Unión. ¿Qué resultados podemos esperar de personas que han estado en ARENA y que hoy están buscando correr bajo la bandera de los amigos del PCN?, no podemos esperar resultados diferentes”, cuestionó Soriano.

“Si vamos a trabajar en equipo, si somos aliados, ¿por qué estamos permitiendo que ARENA se esté infiltrando en los partidos aliados? Ya sabemos cuál es el final de eso, ya sabemos a lo que ellos están acostumbrados, que es a llegar a entorpecer la función pública, negarle los votos al presidente Bukele”, agregó.

Es de recordar que Soriano fue electo en La Unión desde 2021, mientras que Cardoza fue electo en el departamento de Chalatenango desde 2009. Soriano señaló que específicamente en La Unión “hemos visto y seguimos viendo cómo los amigos del PCN, le han abierto las puertas de par en par a ARENA; entonces, ¿en qué estamos?, ¿queremos volver al pasado o queremos dar un salto hacia el futuro de verdad, dejando atrás a todos estos actores que están acostumbrados a hacer las cosas de una forma que el pueblo ya no quiere?”.

El oficialista señaló que todos estos años se ha trabajado “muy bien” con los “aliados”, para darle seguridad a la población salvadoreña, pero “yo no voy a trabajar con los areneros, porque ya los conocemos, ya sabemos quiénes son”.

Cardoza respondió que lo que planteó Soriano se trata de un tema político y, por ende, deben ser tratados con los secretarios generales de ambos institutos políticos.

“Yo creo que este tema no es un tema de que si yo tengo un candidato en La Unión o si tengo un candidato en algún otro lado; yo estoy diciendo es que podría ser que haya gente del FMLN y de ARENA infiltrada en el Ministerio de Salud y que estén bloqueando eso, simple y sencillamente eso”, respondió Cardoza.

“Porque yo le puedo decir también en mi departamento, Chalatenango, hay gente de ARENA que trabajó en contra de Nuevas Ideas y que ahora andan con Nuevas Ideas, hasta con plazas en la Asamblea”, reveló Cardoza sin precisar detalles.

Cardoza se auto consideró como “un soldado de Nayib Bukele”. “Siempre he votado por todo lo de Nayib Bukele, igual mi colega Serafín Orantes, no hemos negado absolutamente ni un voto para que no venga el colega a decir miren esto puede pasar o está pasando (…)”.

“El tema político debe de hablarse con nuestro secretario, Manuel Rodríguez, que creo que entre ellos (con Xavi Bukele) se pueden entender, que son los que tienen el partido y además con nuestro presidente Nayib Bukele”, finalizó Cardoza.

Soriano no respondió al planteamiento de Cardoza y la comisión procedió a votar para dictaminar a favor del préstamo.

