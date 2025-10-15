Lluvias continuarán con mayor énfasis por la tarde y noche

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé que, hasta el próximo fin de semana, continuarán las lluvias con mayor énfasis por la tarde y noche. Al final de la mañana de este miércoles se esperan lluvias sobre la cordillera volcánica, y zona norte del centro y oriente del país.

“Durante la tarde el cielo estará nublado sobre la cordillera volcánica, la zona oriental y la zona norte. Se prevén lluvias en el AMSS y en Santa Ana, por la noche el cielo continuará nublado, con lluvias y tormentas sobre la zona norte, la franja costera y sectores de la cordillera volcánica”, informó el MARN.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, explicó que el país está en la recta final de la época lluviosa y en los próximos días se esperan lluvias tipo temporal y tormentas eléctricas por la tarde y noche, aunque en los próximos días un frente frío limpiará la atmósfera.

Enfatizó que en las últimas horas se reportaron 156 milímetros de lluvia en Concepción Oriente, en La Unión; Apaneca acumuló 85.2, Perquín en Morazán 56.4, Panchimalco 63, El Camalote en Chalatenango 75.8 y el Desagüe, en Santa Ana 57.4

“Al tener demasiada agua acumulada en los suelos, existe una alta probabilidad de incidentes como deslaves o deslizamientos, en la zona costera pedimos a la población que acate todas las medidas de prevención, debido a las corrientes de arrastre que pueden generarse por las lluvias tipo temporal que estamos registrando”, sostuvo López.

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que durante los últimos días, las lluvias han sido persistentes, lo cual ha provocado que el suelo permanezca altamente saturado, esto representa un riesgo de desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

Protección Civil reportó que la mayoría de emergencias por las lluvias son caídas de árboles, asimismo en la carretera que conduce a Jayaque, en la vuelta El Volador, La Libertad, ocurrió un derrumbe con desprendimiento de lodo y rocas que interrumpió el paso totalmente, por varias horas.

Además, el río Chilama en La Libertad, se desbordó. La principal recomendación a los habitantes cercanos del lugar es mantenerse en zonas seguras y evitar cruzar el cauce.

Amaya pidió a la población atender las indicaciones de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, incluyendo los llamados a evacuaciones preventivas en zonas de riesgo.

Hasta el momento hay dos albergues activos, uno en la Casa de Retiro Padre Antonio Conte, Alegría, Usulután, y el otro en el Polideportivo Jardines de San Marcos, San Salvador, con 13 familias, de las cuales 23 son adultos y 9 menores de edad.

