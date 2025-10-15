Pedirán al TSE cancelación de partidos políticos ARENA y FMLN 

Compartir

Un grupo de ciudadanos que se autodenominan “intelectuales” y que han creado un “Círculo de Reflexión Política”, pro gobierno, solicitarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de los partidos políticos ARENA y FMLN.

A través de un boletín, el llamado “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, informó que en los próximos días presentará ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “la solicitud de cancelación de los partidos políticos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por haber cometido fraude en las elecciones de 2014, tanto en la primera como en la segunda vuelta”, señala.

El supuesto argumento de los miembros de este círculo es que ambos partidos “les entregaron, por medio de sus enviados, miles de dólares para que los miembros de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y la del Barrio 18 le dieran la orden a sus respectivos pandilleros y a los familiares de estos para que emitieran el voto a favor de los candidatos presidenciales”.

Hace un par de semanas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 28 años de cárcel a los ex funcionarios Benito Lara y Arístides Valencia, mientras que el ex edil de San Salvador, Ernesto Muyshondt recibió una pena de 18 años por otorgar beneficios a las pandillas. Otros civiles recibieron 18 años por su participación en negociaciones con pandilleros a cambio de votos en las elecciones presidenciales de 2014 y las legislativas y municipales de 2015.

“Esta situación criminal y además constituyente de fraude electoral comprobado y demostrados en los tribunales de justicia El grupo de ciudadanos progubernamentales señalaron que según la Ley de Partidos Políticos de El Salvador, en el Título V, capítulo III, señala como causal de cancelación de partido político se determina en el inciso F que, “cuando algún partido político propicie el fraude en alguna elección o que lo aceptare en su beneficio, siempre que tal hecho sea establecido legalmente».

El “Círculo de Reflexión Política” obvió las múltiples investigaciones que existen tanto fiscales como periodísticas de negociaciones con pandillas con el actual Gobierno. El Gobierno de Nayib Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las principales pandillas del país con la finalidad de reducir el número de homicidios y así mantener su narrativa de seguridad. A cambio, el Gobierno les daría mejores condiciones de vida en las cárceles y beneficios para sus miembros en libertad.

El “Círculo de Reflexión Política” lo conforman, Mélida Villatoro, Nelson Flores, Mauricio Rodríguez, Rafael Góchez, René Martínez, Juan Contreras, Aldo Álvarez y Oscar Martínez Peñate. Todos, aliados del Gobierno.

