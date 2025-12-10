Rechazan construcción de relleno sanitario en Tecoluca

Compartir

“Exigimos que se detenga la construcción del relleno sanitario en San Francisco Angulo, por la depredación ambiental, amenaza y desplazamiento de familias campesinas e indígenas y destrucción del patrimonio cultural”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunció la vulneración territorial y cultural de más de 260 familias, causada por la construcción del relleno sanitario, en San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente.

Fredy Gómez, secretario de MILPA seccional Tecoluca, indicó que el área de más de 100 manzanas seleccionada para la construcción del relleno sanitario tiene una importancia ambiental a través de los servicios ecosistémicos del bosque nativo; social por el tejido comunitario de las poblaciones que históricamente han habitado en la zona; y cultural por la presencia de vestigios arqueológicos e históricos.

“Construir un relleno sanitario conllevaría a un ecocidio que comprometería aún más la vida en el territorio, así como el desplazamiento de familias, la erosión de la identidad cultural y el debilitamiento de la economía local a través de la destrucción de los medios de vida, transfigurando el territorio en un vertedero de basura pensado para favorecer intereses empresariales”, expresó.

Asimismo, Gómez dijo que en ningún momento la alcaldía de San Vicente Sur, la Asociación de Municipios de los Nonualcos, ni la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) han propiciado espacios de diálogo y de consulta a las comunidades afectadas, por tal razón son falsas las declaraciones de personeros de la comuna donde aseguran que se han reunido con representantes de las comunidades y tomaron acuerdos de compensación por las afectaciones o de beneficio a la población.

Gómez reiteró el actuar trasgresor de las autoridades de la alcaldía, la Asociación de Municipios de los Nonualcos y ANDRES, sobre la autodeterminación territorial de las comunidades de San Francisco Angulo, Cantarrana, El Milagro y el resto ubicadas en los alrededores, al imponer la construcción de un relleno sanitario de forma inconsulta, así como la indiferencia al pronunciamiento de rechazo de las comunidades por las afectaciones ambientales, sociales, económicas, culturales y a la justicia restaurativa.

“La colusión entre las entidades gubernamentales implicadas y la empresa transnacional CYEEMSAL, propicia la violación sistemática de los derechos humanos de las más de 260 familias afectadas”, aseguró el secretario de MILPA seccional Tecoluca.

Fermín Meléndez, presidente de MILPA El Salvador, señaló la inacción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Cultura y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la protección del bosque nativo, del patrimonio cultural ancestral e histórico presente en el área de sacrificio y los derechos de la población afectada.

“Denunciamos el irrespeto e incumplimiento por parte de los actores públicos de las medidas cautelares emitidas por la PDDH en el 2018, para evitar los impactos negativos en materia de ambiental, social, cultural y de justicia restaurativa”, manifestó.

Pidió a la PDDH que actué para respetar las medidas cautelares emitidas en el 2018, así como al MARN cumplir con su rol de protección de la naturaleza y detenga el ecocidio del Bosque Nativo de San Francisco Angulo.

A la vez, hizo un llamado al Ministerio de Cultura que ejerza su función en defensa del patrimonio cultural ancestral, la conservación de los vestigios arqueológicos y de la memoria histórica situada en el área profana por el inicio de operación en la construcción del relleno sanitario; además, al Estado salvadoreño a que respete la autodeterminación de las comunidades campesinas e indígenas en la gestión de sus territorios.

“Hacemos el llamado al resto de comunidades de la franja costera marina de la zonal paracentral a sumarse a la defensa de nuestros territorios ante la amenaza de proyectos que ponen en riesgo la biodiversidad y la existencia de comunidades campesinas e indígenas.

Como MILPA seccional Tecoluca reafirmamos nuestra posición en defensa de la tierra, territorio y bienes bioculturales resguardos ancestralmente por nuestras comunidades originarias”, enfatizó Meléndez.

Vector Gómez explicó que en el área donde iniciaron las labores de terracería para la construcción del relleno sanitario, el 25 de julio de 1981 el ejército y grupos paramilitares masacraron al menos 45 personas entre mujeres embarazadas, niñas, niños y personas adultas mayores, fueron masacradas en la localidad de San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, por lo cual, el lugar tiene un valor de memoria histórica.

