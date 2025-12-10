Jay Music e Isa Santizo estrenan “Una Oportunidad”, el cumbiatón 

Espectáculos

El talento Guatemalteco vuelve a brillar con la nueva propuesta de Jay Music junto a Isa Santizo, una fusión de cumbia y reggaetón que marca un paso firme en la evolución del género urbano en Centroamérica.

La escena musical suma un nuevo hito con el estreno de “Una Oportunidad”, tema en el que Jay Music demuestra su versatilidad y une fuerzas con la cantante Isa Santizo para dar vida a un explosivo cumbiatón, un estilo que combina la energía tropical de la cumbia con la intensidad del reggaetón

El sencillo, producido por Juanfer Herrera, resalta por su frescura y ritmo contagioso, diseñado para encender fiestas y playlists en toda la región. Además, cuenta con un videoclip oficial bajo la dirección de “El Robótico”o y la productora Robot Vision, una propuesta audiovisual que refuerza el mensaje de conexión y propósito detrás del tema.

“Una Oportunidad” ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un referente del sonido moderno, llevando el nombre de sus intérpretes a nuevas audiencias internacionales. Además, el artista invita a seguir sus sencillos en sus redes sociales: Facebook: Jay Music, Instagram: @jaymusicgt Tiktok: @jay.music.gt YouTube: Jay oficial. Los enlaces del sencillo son: https://youtu.be/ucvxPByzg84? Y https://open.spotify.com/