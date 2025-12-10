Página de inicio » Espectáculos » Jay Music e Isa Santizo estrenan “Una Oportunidad”, el cumbiatón 

Jay Music e Isa Santizo estrenan “Una Oportunidad”, el cumbiatón 

Redacción Nacionales 10 diciembre, 2025 Espectáculos, Portada Comentarios desactivados en Jay Music e Isa Santizo estrenan “Una Oportunidad”, el cumbiatón  206 Vistas

Compartir
        

Espectáculos

Diario Co Latino

El talento Guatemalteco vuelve a brillar con la nueva propuesta de Jay Music junto a Isa Santizo, una fusión de cumbia y reggaetón que marca un paso firme en la evolución del género urbano en Centroamérica.

La escena musical suma un nuevo hito con el estreno de “Una Oportunidad”, tema en el que Jay Music demuestra su versatilidad y une fuerzas con la cantante Isa Santizo para dar vida a un explosivo cumbiatón, un estilo que combina la energía tropical de la cumbia con la intensidad del reggaetón

El sencillo, producido por Juanfer Herrera, resalta por su frescura y ritmo contagioso, diseñado para encender fiestas y playlists en toda la región. Además, cuenta con un videoclip oficial bajo la dirección de “El Robótico”o y la productora Robot Vision, una propuesta audiovisual que refuerza el mensaje de conexión y propósito detrás del tema.

“Una Oportunidad” ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un referente del sonido moderno, llevando el nombre de sus intérpretes a nuevas audiencias internacionales. Además, el artista invita a seguir sus sencillos en sus redes sociales: Facebook: Jay Music, Instagram: @jaymusicgt Tiktok: @jay.music.gt YouTube: Jay oficial. Los enlaces del sencillo son: https://youtu.be/ucvxPByzg84? Y https://open.spotify.com/

Ver también

Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitará el CECOT

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó que visitará El Salvador …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.