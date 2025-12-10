Bukele ha recibido un revés por haber utilizado INTERPOL inapropiadamente: UNIDEHC

Compartir

«Ahora el gobierno ha tenido una derrota en esta batalla, es revés al haber utilizado INTERPOL como un mecanismo inapropiadamente hacia nosotros»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los abogados y voceros de UNIDEHC, Ivania Cruz y Rudy Joya, afirmaron que al presidente de la República Nayib Bukele no se salieron los planes como quería, la INTERPOL eliminó la alerta roja de captura al haberse demostrado que es un claro caso con motivaciones políticas, por el hecho de defender derechos.

“Ahora el gobierno ha tenido una derrota en esta batalla que nosotros hemos venido luchando, un revés al haber utilizado INTERPOL como un mecanismo inapropiadamente hacia nosotros, que esto quede como antecedente para todos aquellos en el exilio, para que no pretendan aplicárselo”, aseguró Cruz.

Asimismo, reiteró que en El Salvador, el caso de los voceros de UNIDEHC son los primeros seleccionados con la aplicación de este término jurídico “represión transnacional”; además, fue muy efectivo el mecanismo que el Observatorio Internacional de la Abogacía pone al servicio un abogado para el trámite de la eliminación en INTERPOL.

Cruz dijo que el gobierno de Bukele no esperaba el respaldo para ellos, por parte del Observatorio Internacional de la Abogacía y muchas organizaciones internacionales. El gobierno esperaba que en medio del exilio ambos abogados estarían solos, sin protección, y sin la posibilidad de hacer nada en su defensa.

“Esto quedará como un antecedente jurídico de que Bukele no puede utilizar el mecanismo de INTERPOL para seguir intimidando a las voces críticas, este antecedente jurídico se marcó desde el momento en que la ONU emitiera este nuevo concepto de represión transnacional para quienes en todo el mundo están defendiendo derechos”, aseguró la abogada.

Enfatizó que a Bukele no le han salido los planes como querían, tuvo una respuesta negativa, pretendiendo una extradición para mantenerlos encarcelados y ser ellos el ejemplo de todas aquellas voces críticas para que no sigan haciendo trabajo de denuncia y defensores de derechos humanos.

Señaló que ahora con más ganas seguirán trabajando y haciendo la agenda política, la cual ya habíamos iniciado tanto en el País Vasco, Cataluña como Madrid, “donde se nos abran las puertas nosotros vamos a seguir en función de defender los derechos, de hablar de las injusticias en El Salvador, las violaciones de derechos humanos, el Estado autoritario, represivo y criminal de Bukele”, reiteró.

El abogado Joya agregó que los casos vinculados con UNIDEHC han tenido muchas irregularidades, el día del arresto de Fidel Zavala, no llevaban orden de captura, maltrataron a la madre de él y se llevaron un Ipad que no era propiedad de Fidel.

Zavala acudió la mañana de ese día de la detención, a una actividad en la PDDH precisamente por la captura de los líderes de la comunidad La Floresta, regresó a las oficinas de UNIDEHC con el equipo técnico, y estuvo ahí, antes de retirarse fue que la fiscalía llegó y lo detuvieron.

“No había ninguna orden de captura para Fidel, en el momento que encuentran a Fidel en UNIDEHC, bien se nota como varios de los policías y fiscales que llegaron llaman y se comunican entre ellos para ver en ese momento que hacían, porque yo ya había hablado con el fiscal que llegó a UNIDEHC, y ellos nada más querían el expediente del caso La Floresta”, externó.

Sin embargo, fueron acusados de estafadores y de vender terrenos, pero no encontraron absolutamente nada de eso, porque el equipo de UNIDEHC estaba defendiendo a la gente de La Floresta, para no ser desalojada, cuando los fiscales y policías hacen esas llamadas, la mamá de Fidel Zavala avisó que en su casa estaban y querían entrar, la fiscal de manera violenta le agarró la tablet, y cuando ella estaba grabando para documentar la manera arbitraria en que habían llegado, le dijo que dejara de grabar, porque si no se la llevaba presa a ella.

“En mi oficina privada, como abogado, ni siquiera en la de UNIDEHC, se han llevado cerca de 300 dólares, eran de dos casos que habían pagado ese día, de casos de familias que yo llevaba también como abogado”, afirmó Joya.

