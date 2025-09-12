Jornada gratuita de primeros auxilios este domingo en Metrocentro 

Compartir

En el marco del Día Mundial de los Primeros Auxilios, la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) llevará a cabo una jornada especial de capacitaciones este domingo 14 de septiembre en Metrocentro, San Salvador. La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 3:00 de la tarde.

Cada segundo sábado de septiembre se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de adquirir estas habilidades básicas. En este contexto, la CRS ofrecerá demostraciones técnicas y prácticas en las que los asistentes podrán participar, con el propósito de motivar a la población a convertirse en primeros respondientes y con ello salvar vidas.

A nivel global, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), junto con sus Sociedades Nacionales, entre ellas la Cruz Roja Salvadoreña, alcanza cada año a más de 50 millones de personas con actividades de concienciación sobre la relevancia de los primeros auxilios.

Actualmente, la IFRC y sus 191 Sociedades afiliadas son los principales proveedores y formadores en esta materia. «Solo en 2022 capacitamos a más de 12.4 millones de personas en primeros auxilios, brindándoles herramientas para salvar vidas», señalaron sus autoridades.

«Los primeros auxilios han estado en el corazón del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde nuestra fundación, hace más de 150 años», añadieron.

La institución recuerda que en una emergencia cada minuto cuenta, y que el acceso inmediato a servicios médicos profesionales no siempre es posible. Actuar con conocimientos básicos de primeros auxilios puede marcar la diferencia y salvar innumerables vidas.

En la mayoría de los casos, son testigos y transeúntes quienes prestan la primera asistencia. Cuando cuentan con la capacitación adecuada, pueden tratar lesiones menores y mantener estables a las víctimas hasta la llegada del personal especializado.

«Los primeros auxilios son un acto humanitario esencial para comunidades más saludables y resilientes. Deben ser accesibles para todas las personas, en cualquier lugar y sin discriminación», concluyó la IFRC.

