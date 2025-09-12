Decretan detención por tres meses más contra Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez permanecerán por tres meses más en detención, acusados de desórdenes públicos y resistencia agresiva, en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública, según lo dictaminó el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad.

Alejandro Henríquez abogado del Foro del Agua y José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque y pastor de la Iglesia Elim, de la cooperativa, fueron capturados el 12 de mayo del presente año, tras participar en una manifestación pacífica junto a los habitantes de la cooperativa del Bosque, quienes exigían apoyo a Nayib Bukele para evitar ser desalojados de su tierra.

Los cooperativistas realizaban un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, pidiendo se cancelara una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

En esta concentración fue detenido Pérez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO). Henríquez fue capturado al siguiente día.

A través de un comunicado en la cuenta X el Foro del Agua El Salvador y Reverdes informaron sobre la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.

«Alejandro y José Ángel seguirán tres meses más en prisión preventiva. El Juzgado de Instrucción de Santa Tecla extendió la fase de instrucción, prolongando así esta injusta y arbitraria detención», señalaron.

El pasado 30 de mayo se realizó la primera audiencia contra ambos y el tribunal decretó prisión provisional, el caso pasó a la fase de instrucción.

Henríquez y Pérez guardan prisión preventiva en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona», en espera que el caso pase a fase de instrucción, hasta diciembre del 2025.

Este 11 de septiembre, el Foro del Agua El Salvador y Reverdes convocaron a medios nacionales e internacionales a una conferencia de prensa transmitida a través de Facebook y X, con el objetivo de informar sobre la situación judicial de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.

