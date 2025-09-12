Dembélé gana el premio Once de Oro, antesala del Balón de Oro

París/Prensa Latina

El atacante del PSG y de la selección francesa Ousmane Dembélé conquistó el premio Once de Oro al mejor futbolista de Europa en la temporada 2024-2025, a 12 días de la entrega del prestigioso Balón de Oro.

La revista Onze Mundial reconoce así la excelente campaña del jugador de 28 años, quien con el equipo rojiazul rozó la perfección, al ganar la Supercopa y la Copa de Francia, la Champions y la Ligue1, con el Mundial de Clubes como el único trofeo que escapó de las vitrinas parisinas.

“El Mosquito”, como le apodan, anotó 33 goles y dio 13 asistencias en 49 partidos, en la mejor temporada de la carrera del exBarcelona.

Para obtener el Once de Oro, Dembélé superó en la carrera a estelares de la talla del español Lamine Yamal (Barcelona) y del francés Kylian Mbappé (Real Madrid).

El futbolista nativo de Vernon, en la Región de Normandía, está de baja, tras la lesión sufrida el pasado viernes en el isquiotibial derecho en el duelo contra Ucrania de la eliminatoria mundialista, que lo tendrá hasta tres meses fuera de la acción.

Dembélé es también favorito para lograr su primer Balón de Oro, con la ceremonia de entrega señalada para el 23 de septiembre.

