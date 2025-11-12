Un proceso abreviado es la única manera que Alejandro y Ángel salgan libres: Abogado Feusier

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El abogado y catedrático Oswaldo Feusier aseguró que el pastor Ángel Pérez y el abogado ambientalista Alejandro Henríquez son inocentes, sin embargo, pedirán un juicio abreviado para ambos. Desafortunadamente es la única manera para que puedan salir libres y estar con sus familias debido al contexto donde el derecho está fallando.

“Es difícil consensuar un proceso abreviado siendo inocentes, pero no estamos funcionando en un Estado donde la inocencia sea garantía, no quiere decir que ellos sean culpables, sino confiesen los hechos que le está imputando la Fiscalía y sea el juzgador quien decida si son culpables o inocentes”, expresó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Feusier reiteró que el juicio abreviado no es aceptar culpabilidad, sino exponer ante un juez lo sucedido, y este decidirá la inocencia o no de los imputados. Con el juicio abreviado buscan terminar con los casi 6 meses de aislamiento, mala alimentación y tortura psicológica a los que han sido sometidos bajo la aplicación del régimen de excepción.

En el video de la manifestación pacífica donde participaba Ángel y Alejandro se puede notar que estaban en una zona donde no hay acceso peatonal y no se impide el tránsito vehicular, no existió bloqueo y por eso es imposible hablar de desórdenes públicos y resistencia agresiva.

Los desórdenes que se ven en el video lo comenzaron las unidades policiales con la intervención de Alejandro y los líderes, no se entiende por qué los querían detener, porque manifestarse no está prohibido en El Salvador, los sacan y esa es la imputación de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos.

A criterio del abogado, el caso de Alejandro Henríquez y el pastor Ángel Pérez evidencia que se está instrumentalizando la ley de un ejercicio de poder político y ausencia del estado de derecho.

El caso de Alejandro y el Pastor Pérez, es uno de los pocos que no ha sido declarado en reserva, por lo que todos pueden leerlo y sacar sus propias conclusiones.

Feuser dijo que detrás del caso de la Cooperativa El Bosque existe una motivación política y no está funcionando el derecho, es un caso grave y con un mensaje de lo que puede pasar si se manifiestan, es decir, pasar mínimo 6 meses detenidos sin recursos que funcionen, para generar miedo en las personas si se les aplique el régimen de excepción y son capturadas arbitrariamente.

“Desde el 12 de mayo que fueron capturados, como abogado solo los he visto el día de las audiencias, el aislamiento total del detenido con sus familiares y abogado, es una clara violación de tratados internacionales”, dijo.

“El régimen de excepción es una lógica que no solo la viven las personas capturadas por crimen organizado, sino que se ha extendido a toda forma de criminalidad o violencia ejercida por el estado, visibilizado hasta en la calle con frases como vas para el CECOT, o te aplicaremos el régimen”, enfatizó.

El abogado defensor explicó que tanto la ley penitenciaria como el régimen de excepción, no establecen restricciones para que las familias visiten a sus seres queridos detenidos y reciban visita profesional de la defensa, pero decenas de miles de personas no han podido ver a sus parientes, se ha naturalizado el régimen de excepción que se lo han aplicado a toda la población penitenciaria con una restricción masiva de derechos los cuales no están contemplados en esta medida de seguridad.

