Oficialismo autoriza nueva deuda por $504 millones

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo autorizó al Gobierno, en la sesión plenaria de este martes, endeudarse por $504 millones para la emisión de Títulos Valores y para la construcción de mercados en Santa Tecla y el Puerto de la Libertad. En la agenda, dejó afuera otros dos prestamos por $135 millones para Surf City Fase II.

El primer préstamo aprobado es por $170 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el “Programa integral de regeneración urbana y revitalización sostenible de los mercados municipales en Santa Tecla y La Libertad”, el cual será ejecutado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Básicamente, se hará la reconstrucción de dos mercados en los distritos de Santa Tecla y en el Puerto de La Libertad, en la Libertad Sur y La Libertad Costa, respectivamente.

Marlon Herrera expuso que el proyecto no solo incluiría la construcción de infraestructura básica de los mercados sino también otras “obras complementarias”.

El funcionario detalló que este se divide en varios componentes. El primero, relacionado al desarrollo de la infraestructura urbana y los servicios básicos, comprende la construcción y renovación de dos mercados municipales (Santa Tecla y La Libertad) bajo criterios de accesibilidad universal y resiliencia.

Esto incluye los servicios complementarios como centros de atención infantil, salas de lactancia para facilitar la participación laboral de las mujeres, áreas de enfermería, entre otros.

Herrera sostuvo que “también incluye la rehabilitación de espacios públicos en el entorno de los mercados, como intervenciones en calles, parques, plazas y áreas verdes, modernización de la iluminación, mejoramiento del sistema de drenaje pluvial y la gestión de residuos sólidos”. También, se haría la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en ambos mercados.

Como segundo componente, según explicó el funcionario, se incluye un apoyo integral a los micro y pequeños comerciantes de los mercados. Para ello se ha destinado una formación técnica y empresarial, abarcando temas como planificación, gestión financiera, contabilidad, compras, marketing, negociación y educación financiera; para esto, se destinarán $7.7 millones.

Respecto al tercer componente, el representante de Hacienda explicó que este se enfoca en fortalecer la gestión y capacidades institucionales de los municipios de La Libertad Sur y La Libertad Costa.

Sin embargo, no se indicó cómo se repartirán los fondos en la unidad de Obligaciones Generales del Estado. El plazo del préstamo será hasta 25 años.

El programa se ejecutaría en 5 años, con desembolsos del 2%, 25%, 31%, 29% y 13% respectivamente. Los beneficiados serían 2,342 comerciantes censados en Santa Tecla y 736 en el mercado de La Libertad.

También, implica que esos municipios ceden en comodato los nuevos mercados a la nueva Dirección de Mercados, según lo estipula la Ley de Creación de los Mercados Nacionales.

$334 millones en Títulos Valores

El segundo préstamo es la autorización al Ministerio de Hacienda para emitir Títulos Valores de Créditos por $344 millones en el mercado nacional o internacional con el fin de llevar fondos al Estado para sus “prioridades estratégicas del Gobierno”.

Los fondos obtenidos serían utilizados durante este o en los próximos años para atender “prioridades estratégicas”, como cubrir las obligaciones generales del Estado y apoyar proyectos sociales, ambientales y económicos, destacó Marlon Herrera, sin especificar para qué concretamente se necesitarían. Tampoco, ningún legislador preguntó al funcionario.

Estos Títulos Valores de Crédito son instrumentos de deuda que emite un Gobierno para obtener financiamiento, ya sea nacional o internacional; el Estado se compromete a devolver los fondos recibidos a los inversionistas en un plazo estipulado con su respectivo interés.

Esta es la segunda emisión de deuda que se realiza en la legislatura 2024-2027. La primera fue exactamente hace un año, en noviembre de 2024, donde se aprobó la emisión de $1,000 millones.

El gobierno ha asegurado que, para financiar sus gastos, tanto del presente ejercicio fiscal como para el 2026, no se necesitaría de deudas.

Asamblea no agenda la ratificación de los préstamos para Surf City

En la Comisión de Hacienda también se emitieron otros dos dictámenes a favor de ratificar dos préstamos para financiar el programa de Surf City Fase II, pero estos no fueron agendados este martes en la plenaria. El primero de ellos es con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por $70 millones, autorizado el 1 de octubre. El segundo, con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $65 millones, autorizado el 7 de octubre. Ambos decretos no mencionan rubros, partidas ni proyectos u obras a realizarse.

Los fondos serían permitían ampliar 8.2 kilómetros de la ruta CA02W a cuatro carriles, entre la residencial Xanadú y la playa El Zonte, construir el puente sobre el río Huiza en el cantón Melara e instalar dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el área de influencia de las playas de El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera, en el departamento de La Libertad.

El proyecto, según la explicación del director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, contempla la instalación de sistemas de drenaje mejorados y barreras naturales para reducir el riesgo de inundaciones, así como la incorporación de carriles para bicicletas en algunas zonas, con el fin de fomentar una movilidad más sostenible.

Asignan $150 millones para obligaciones generales del Estado

En la sesión plenaria de este martes, los legisladores, con 56 votos, se aprobaron una incorporación presupuestaria de $150 millones, provenientes de dos préstamos (de $75,000,000 cada uno) contratados con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para proyectos de educación y de salud. Sin embargo, los recursos se utilizarán para atender “prioridades estratégicas” del Gobierno, es decir, obligaciones generales del Estado, como transferencias varias y apoyos a la caja fiscal, es decir, gastos, a pesar que el Gobierno señaló que para financiar sus gastos para 2025, no iba a necesitar deuda.

