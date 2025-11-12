Organizaciones inician Semana de la Memoria Histórica

Compartir

Para fortalecer la conciencia crítica

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

Un espacio académico, cultural y ciudadano dedicado a reflexionar sobre el pasado reciente de El Salvador y fortalecer la conciencia crítica frente a los desafíos actuales, fue inaugurado este martes en la la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), junto ocho organizaciones de derechos humanos.

La Semana de la Memoria Histórica surgió en noviembre de 2023 como un esfuerzo conjunto entre la academia y un grupo de estudiantes que hoy cursan su quinto año universitario.

Verónica Moreno, coordinadora de la semana de memoria histórica y administradora de la Fundación Comunicándonos, manifestó que se ha consolidado como un espacio para promover el conocimiento histórico, honrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y analizar los patrones de impunidad y exclusión que persisten en el país.

Entre las organizaciones participantes están Comadres, Coppes, ProBúsqueda, ASDEHU y la Fundación Comunicándonos, quienes invitaron a participar del evento, reflexionar y mantener viva la memoria.

Moreno dijo que una de las principales novedades es el “Sendero de la Memoria”, una actividad donde jóvenes previamente formados por organizaciones defensoras de derechos humanos presentan hitos y luchas por la verdad, la justicia y la reparación.

La apuesta busca que ahora sean las nuevas generaciones que se empoderen y asuman un rol protagónico.

La memoria histórica es clave para evitar la repetición de violaciones a derechos humanos, señala Daniel Selva, del equipo coordinador del evento.

Selva indicó que la Semana de la Memoria será abierta al público y se llevará a cabo en la UCA del 11 al 13 de noviembre, con diversas actividades programadas.

El evento finalizará el jueves 13 en el atrio del Auditorio Ignacio Ellacuría. Ese día se ha preparado un taller para la creación del Archivo Virtual John Cortina. Además, se hará un festival de arte y cultura.

Los jóvenes que participan en esta edición han recibido formación directa de familiares de víctimas y defensores históricos, proceso que les ha permitido comprender los crímenes del pasado y los desafíos actuales en el país, dijo David Ramírez, también del equipo coordinador de memoria histórica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...