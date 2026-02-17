Soriano y Cardoza cruzan señalamientos sobre infiltración de exmiembros de ARENA en partidos políticos y Gobierno

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

William Soriano y Reynaldo Cardoza, diputados de Nuevas Ideas y del PCN, respectivamente, cruzaron señalamientos en la Comisión de Hacienda por la posible infiltración de ex miembros de partidos políticos, en el Gobierno y en sus partidos políticos.

Las revelaciones, sin precisar en detalles, se dieron en el contexto de la aprobación de un préstamo por $75 millones para la fase II de “Doctor SV”. “En el tema de salud y (en) eso quiero abonar un poquito; yo soy un diputado que patea el terreno, en los últimos días nos hemos dado cuenta y quiero hacer el llamado al doctor Alabí (ministro de Salud) que tenga mucho cuidado, porque puede ser de que todavía hayan residuos allí, de personas que quieren ver o mal parado al ministro o al presidente Bukele”, comentó Cardoza en la comisión.

Tras esa opinión, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le respondió y señaló que en el Partido de Concertación Nacional (PCN) se le han abierto las puertas a ex miembros de ARENA para que puedan “candidatear” en las próximas elecciones de 2027.

“Hemos visto candidatos en el PCN que han sido funcionarios de ARENA, y que hoy están llegando al PCN a querer candidatear al departamento de La Unión, ¿qué resultados podemos esperar de personas que han estado en ARENA, y que hoy están buscando correr bajo la bandera de los amigos del PCN?, no podemos esperar resultados diferentes”, cuestionó Soriano.

Cardoza respondió que lo que planteó Soriano se trata de un tema político y por ende, deben ser tratados con los secretarios generales de ambos institutos políticos.

“Yo creo que este tema no es un tema de que si yo tengo un candidato en La Unión o si tengo un candidato en algún otro lado; yo estoy diciendo es que podría ser que haya gente del FMLN y de ARENA infiltrada en el Ministerio de Salud y que estén bloqueando eso, simple y sencillamente eso”, respondió Cardoza.

“Porque yo le puedo decir también en mi departamento, Chalatenango, hay gente de ARENA que trabajó en contra de Nuevas Ideas y que ahora andan con Nuevas Ideas, hasta con plazas en la Asamblea”, reveló Cardoza sin precir nombres.

Cardoza enfatizó que ese tema “es político” y debe de hablarse con los secretarios generales de ambos partidos.

