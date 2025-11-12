EDUCACIÓN Y MILITARIZACIÓN EN EL SALVADOR: UN BINOMIO ESTRATÉGICO DEL RÉGIMEN AUTORITARIO DE DOMINACIÓN.

Compartir

Hugo Fajardo Cuéllar. *

Sociólogo, Docente e Investigador UES.

Hablar de educación y militarización parece una relación entre dos fenómenos sociales totalmente diferentes y contrapuestos, pues cada uno tiene sus propios objetivos y fines; así la educación busca en cualquier sociedad formar los principales valores que darán sentido a la vida social y productiva de las diferentes generaciones, mientras la militarización, es un instrumento de la Fuerza Armada, la cual, según la constitución tiene como única misión; “La defensa de la soberanía del Estado y de la integralidad del territorio”(art, 212, constitución del República de El salvador).

La función o misión de cada uno de ambos fenómenos están regulados en la Constitución de la república de El Salvador. Sin embargo, la historia de El Salvador ha demostrado que en determinados momentos o periodos históricos el estamento militar ha invadido otras áreas o instituciones de la sociedad que no le corresponden, al implementar un proceso de militarización de la sociedad, como ocurrió durante la mayor parte del siglo XX y en particular durante los años ochenta en el marco de la guerra civil que vivió Él Salvador.

En la actualidad y desde la llegada al gobierno del régimen de Bukele en el 2019, las funciones del estamento militar se han venido extralimitando más allá de lo que les corresponde constitucionalmente, rompiendo así también con lo establecido en los Acuerdos de paz, a tal grado que, el presidente de la republica haciendo uso de su poderío nombra oficialmente como ministra de Educación a una joven mujer con el grado de Capitán del Ejercito, lo cual constituye una fragante violación a la misma constitución y una aberración a los fines humanistas, democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que deben caracterizar la educación de una sociedad, según lo establecen los artículos 55 y 57 de la Constitución de la República de El Salvador.

No es extraño que dicho nombramiento se haya realizado, viniendo de un presidente que se ha montado en una estructura de poder autoritario y dictatorial, pero si es importante plantear algunas reflexiones sociopolíticas en torno al Por qué y para qué se realiza dicho nombramiento en el contexto del proceso de consolidación del actual régimen de dominación.

¿Por qué se nombra a una militar en el Ministerio de Educación?

Las razones del por qué se nombra a una militar para dirigir el MINED, pueden ser muy variadas, pero desde una aproximación al contexto sociopolítico de autoritarismo por el que actualmente (noviembre de 2025) atraviesa el Salvador, se pueden destacar tres razones fundamentales: Político militares, Político Ideológicas y político culturales.

RAZONES POLÍTICO MILITARES:

Históricamente los militares han sido el brazo armado de los gobiernos y de los presidentes de la República y por lo tanto están bajo las ordenes de los presidentes, y deben de actuar acorde a los límites impuestos por la constitución; pero en el marco del régimen autoritario, esos límites desaparecen a merced de los intereses de los grupos de poder; es por eso que el actual presidente, nombra porque quiere y es su deseo personal a una militar como ministra de Educación.

Habrá que indagar sobre cuales son las razones político militares que están detrás de dicho nombramiento, pero cabe destacar que una de las principales razones es introducir el patrón de conducta militar en la vida cotidiana de los educadores y sobre todo de los educandos, como elemento estratégico de dominación; porque el régimen autoritario necesita de un instrumento fuerte que moldee las conductas de los jóvenes estudiantes para formar las nuevas generaciones de gente dócil y sumisa que conformaran el ideario de la nueva sociedad autoritaria en proceso de formación.

El factor disciplina, es otro componente fundamental en la formación militar, la cual se configura alrededor de la relación vertical mando-obediencia, en la cual los sujetos que ostentan un cargo militar de rango superior están por encima y someten a su dominio y autoridad a los de los de rango inferior. Ese esquema militar propio de las instituciones castrenses podría estarse implantando gradualmente en las relaciones socioeducativa de las instituciones de Educación a todo nivel en El salvador.

RAZONES POLÍTICO IDEOLÓGICAS

La ideología es definida como el conjunto de conceptos, valores, creencias teorías y concepciones que determinan la forma de pensar sentir y actuar de los individuos y los grupos sociales en una sociedad determinada. La sociología marxista nos enseña que “En cada época o momento histórico por el que atraviesa una sociedad, la ideología que prevalece en dicha sociedad es la “Ideología de las clases dominantes”. En tal sentido el nombrar a una militar como ministra de Educación tiene también algunas connotaciones político ideológicas a saber.

Una transideologización de lo militar a lo Educativo: Este fenómeno consiste en que en el marco de un régimen autoritario y dictatorial en expansión, se busca de manera estratégica extender la ideología militar al campo de la educación, mediante la incorporación gradual y sistemática de los valores hábitos y costumbres militares al proceso de formación educativa de los estudiantes,(disciplina, obediencia, reverencia, entre otros), para consolidar la ideología conservadora y reaccionaria en la mentalidad de los jóvenes estudiantes que serán los futuros profesionales. En este contexto hay que situar el rol de los llamados “Memorandos de la Ministra”, mediante los cuales se dictan órdenes militares que deben cumplirse en el ámbito educativo por maestros y estudiantes sin ninguna discusión, por ejemplo. El corte de cabello obligatorio, la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador, etc.

Una militarización pedagógica de la Educación: el intervencionismo militar en la Educación y otras áreas sociales tiene como fin oculto imponer una pedagogía que trasgrede los fines humanista y democráticos que constitucionalmente rigen a la educación de El Salvador; los cuales serán suplantados por una política pedagógica que inculque los valores militares, que son antivalores educativos, tendientes a formar los nuevos ciudadanos sumiso, pasivos y sin ninguna formación critica de la realidad en que viven que necesita el actual régimen autoritario y dictatorial.

RAZONES POLÍTICO CULTURALES

La cultura no es más que el conjunto dinámico de valores, costumbres creencias y otras formas de comportamiento de las personas en la sociedad que se ponen de manifiesto en el quehacer de la vida cotidiana; en tal sentido habrá que preguntarse por las razones político culturales que están detrás de la decisión unilateral del presidente de colocar una mujer milita al frente del Ministerio de Educación.

Es la antropología cultural, la ciencia que tiene como objeto de estudio investigar el cómo la cultura influye en el pensamiento y la acción de las personas, en tal sentido la penetración de lo militar en la educación tiene algunas razones culturales que aunque no están a la vista, buscan moldear el pensamiento y la acción de los educandos a partir de la inculcación de los valores de una cultura militar que irán desplazando paulatinamente los verdaderos valores de formación humana de la educación.

Además, hay que destacar que la educación en toda sociedad constituye el vehículo principal en el que se manifiesta gran parte de la cultura, por lo tanto, la invasión de la cultura militar en la cultura del sistema educativo es un acto premeditado que busca militarizar ideológicamente la currícula formativa de los estudiantes a fin de formar o instrumentalizar las presentes y futuras generaciones en función de los intereses del bloque dominante del actual régimen autoritario.

Finalmente, y aunque el tema no se agota, sino que queda abierto para el estudio y discusión, concluir que la educación y el sistema educativo en El salvador, ha caído en manos de un régimen autoritario y dictatorial que no solo está militarizando a la sociedad en general sino también está militarizando la educación como una de las piezas fundamentales del ajedrez político para la consolidación de la dictadura y la perpetuación en el poder del Estado. Ante ese panorama, el desafío de organización y lucha sigue siendo grande pero necesario de asumir para la comunidad de maestros, estudiantes y la sociedad salvadoreña en general.

El autor es Profesor en Ciencias Sociales, Lic. en Sociología por la Universidad de El Salvador(UES), Abogado y Notario, Master en Derechos Humanos y Educación para la Paz, Diplomado en Docencia Universitaria, Corporación Internacional: Lideres Latinoamérica, abril- mayo- de 2025 Docente a tiempo completo de la UES desde 1991.

