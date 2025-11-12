Venezuela sanciona Ley de Comandos para la defensa integral

Compartir

Caracas/Prensa Latina

La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela aprobó este martes en sesión ordinaria por mayoría calificar en segunda discusión la Ley de Comandos de Organizaciones de Defensa Integral de la Nación.

“Estamos aprobando una ley fundamental” que conforme una nueva forma de atender el despliegue, el acatamiento de las órdenes, el desplazamiento de las tropas y, sobre todo, la conjunción entre pueblo y Fuerza Armada Nacional (FANB), afirmó el presidente del parlamento Jorge Rodríguez.

El parlamentario destacó la nueva doctrina militar bolivariana legada por el comandante Hugo Chávez y enriquecida por el jefe de Estado y Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro, que tiene como eje trasversal la fusión popular, militar y policial.

“Se declara sancionada la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación”, subrayó Rodríguez, y anunció su remisión al Gobierno nacional para su promulgación, en correspondencia con el artículo 213 de la Constitución nacional.

El titular del Poder Legislativo reiteró las pretensiones de Estados Unidos de apropiarse por la fuerza de los recursos naturales de Venezuela, y subrayó que la única intención “es promover un cambio de régimen en Venezuela”.

Remarcó que el tema para ellos son «nuestras tierras raras, el oro y los minerales preciosos”.

El documento aprobado por los parlamentarios fue entregado por Rodríguez a autoridades del Ministerio para la Defensa y la Aviación Bolivariana, que acudieron como invitados a la sesión parlamentaria.

Esta iniciativa fue discutida y sancionada en su primera discusión el pasado 10 de octubre y determina la corresponsabilidad del Estado y todos los venezolanos ante las amenazas externas, según expuso entonces el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Giuseppe Alessandrello.

Destacó que el Proyecto de Ley tiene el propósito de fortalecer la paz, la democracia y la defensa integral de la nación.

Asimismo, garantiza la unidad de mando y la articulación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal) en materia de defensa integral y fortalece la capacidad nacional para responder ante cualquier amenaza.

Los artículos de la normativa contienen un profundo análisis y reflexiones de años del componente militar, quienes presentaron la propuesta a la Junta Directiva del parlamento, y se sustenta en la nueva doctrina castrense, significó Alessandrello.

La Asamblea Nacional agradeció también este martes la declaración de la Duma Estatal Federal de Rusia por su llamado a la comunidad internacional sobre la escalada de la tensión en el mar Caribe cerca de las fronteras venezolanas.

Los legisladores rusos pidieron a los parlamentos y al sistema de las Naciones Unidas condenar el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región caribeña.

