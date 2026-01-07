Colegio Médico advierte que despidos en Salud agudizará problemas en el sistema sanitario

Compartir

“Inician las consecuencias del despido masivo del personal de salud, el sufrimiento de los pacientes que buscan atención especializada en el Hospital Nacional Rosales será una constante durante el 2026”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Colegio Médico (COLMEDES), Iván Solano Leiva, señaló que los recientes despidos en el sector Salud vendrán a agudizar los problemas ya existentes en el sistema sanitario, como citas médicas prolongadas, retraso en cirugías y exámenes de laboratorio.

Solano Leiva indicó que algunos pacientes renales fueron desconectados mientras recibían hemodiálisis el día que el personal de salud fue despedido, lo cual no fue culpa del personal, sin embargo, generó un gasto adicional para los pacientes, quienes tuvieron que pagar esos servicios en centros privados.

“El personal sanitario no es responsable de la crisis en el sistema de salud, sino la falta de políticas públicas de salud adecuadas, las cuales son definidas por el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y de la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)”, dijo.

El presidente del Colegio Médico consideró que se trata de una crisis de salud premeditada para justificar, en un futuro no muy lejano, la concesión del sistema a empresas de salud privada, lo cual sería el verdadero objetivo de esta situación.

Destacó que la privatización de la salud pública en el país no ocurrirá antes de febrero de 2027, pero será parte de la «medicina amarga» que vendrá una vez el presidente se consolide tras las elecciones del próximo año.

“Van a modernizar los hospitales para luego entregarlos a la empresa privada, así no tendrán que invertir en una nueva infraestructura, aparecerán empresas prestadoras de servicios de salud al estilo de Colombia, donde la salud está privatizada; todas las personas tendrían que adquirir un seguro de salud obligatorio, cuyo costo dependerá de los ingresos del paciente”, externó en la entrevista de radio YSUCA.

A criterio de Solano, el personal de salud está sometido a una política similar a la impuesta antes por las pandillas, ver, oír y callar, si hablan o denuncian la falta de medicamentos e insumos médicos, son castigados con el despido.

Asimismo, reiteró que el nuevo Hospital Rosales ya debería haber sido inaugurado, pero en esta transición prolongada por mucho tiempo, los usuarios no tienen claridad sobre a dónde acudir para sus citas médicas.

Sostuvo que antes el ISSS ofrecía mejores prestaciones a los derechohabientes, pero hoy en día se vive una crisis nunca antes vista, la directora de la institución nunca ha dado una conferencia de prensa para informar de la situación.

Mientras tanto, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) denunció que en páginas de redes sociales progobierno están desprestigiando a los más de 1,800 trabajadores despedidos del Hospital Rosales el pasado 23 de diciembre de 2025.

De acuerdo al sindicato, hay personas que justifican los despidos porque consideran que permitirá la renovación del personal de salud, aunque las personas despedidas eran empleados capacitados por la misma institución, pero ahora lo hacen ver como “una purga de personal malo” dentro de ese centro hospitalario.

Los trabajadores a quienes les suprimieron su plaza no tenían procesos sancionatorios abiertos, ni antecedentes disciplinarios, todos habían aprobado las evaluaciones trimestrales o semestrales con buenas calificaciones.

El SIMETRISSS rechazó las etiquetas de mal trabajador o personal conflictivo que se les quiera imponer, ese mismo personal jugó un papel importante durante la pandemia del COVID –19, a pesar de que no se contaban con los implementos necesarios para la atención médica.

Consulta externa hospital Rosales

A través de redes sociales se dio a conocer que este 5 de enero, primer día laboral en los hospitales públicos, se generó un desorden en la consulta externa del hospital Rosales, donde muchas personas llegaron para recibir su consulta programada con muchísimos meses de antelación.

Este caos ocurrió debido a que el 23 de diciembre de 2025, el gobierno despidió a casi el 90% de empleados de este hospital, cerrando muchos lugares de atención, que provisionalmente atendían a los usuarios de este hospital público, quienes en la mayoría son de escasos recursos.

Asimismo, en el Hospital Central que antes era privado y ahora el gobierno está alquilando, este 5 de enero se hizo una larga fila de pacientes en el laboratorio clínico, pues casi todo el personal de esa área también fue despedido, sin darle ninguna explicación o documento físico donde explique el motivo del despido, lo mismo ocurrió con los médicos y personal de enfermería.

Para solventar el problema, personal del Laboratorio del hospital Zacamil se presentó a tomar las muestras médicas, empleados que antiguamente eran del hospital Nacional Rosales, que meses atrás habían movido sin darles mayor explicación.

Los pacientes en el hospital Central serán atendidos por un personal mínimo, cuando hay personas que dejaron sin empleo y con deseos de trabajar.

