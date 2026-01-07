Juzgado autoriza acuerdo entre motociclista y otro conductor

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana homologó un acuerdo conciliatorio entre el imputado Wilfredo Martínez León, de 34 años y una víctima, a quien lesionó en Santa Ana.

Según informó Centro Judiciales de El Salvador, como parte del acuerdo, el acusado deberá entregar la cantidad de $1,200 a la víctima, en concepto de resarcimiento por los daños ocasionados en el accidente de tránsito. Durante la audiencia inicial del procedimiento sumario, Wilfredo Martínez se comprometió a realizar un solo depósito bancario el 6 de febrero de 2026, por el monto total acordado.

En cuanto al delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, la jueza otorgó una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años, imponiéndole, además, reglas de conducta como mantener su lugar de residencia, abstenerse del consumo de bebidas embriagantes, la prohibición de conducir cualquier vehículo automotor y someterse a programas de rehabilitación.

Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando el procesado provocó un accidente de tránsito en la intersección de la avenida Independencia Sur y la 9.ª calle poniente, en el distrito de Santa Ana. Según el requerimiento fiscal, Wilfredo Martínez, quien conducía una motocicleta, no respetó la luz roja del semáforo e impactó la parte delantera del vehículo de la víctima, causándole lesiones.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) observaron al imputado en aparente estado de ebriedad, por lo que se le practicó la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado de 137 grados de alcohol en aliento, motivo por el cual fue detenido en flagrancia. Es de recordar que las autoridades arrestan a todos los conductores que presentan algún grado de alcohol en sangre.

