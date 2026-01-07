Panleucopenia felina enciende alarmas por muerte masiva de gatos

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Organizaciones y refugios dedicados al rescate de animales han alertado sobre un incremento alarmante de casos de gatos enfermos y fallecidos desde inicios de diciembre en la zona metropolitana de San Salvador. Los animales presentan una sintomatología similar vómitos repentinos, diarrea severa, fiebre, decaimiento extremo y deshidratación acelerada, signos que apuntan a un brote de panleucopenia felina, un virus altamente contagioso y potencialmente mortal.

Los reportes se han multiplicado en distintos municipios del área metropolitana, mientras propietarios de gatos expresan su preocupación ante cuadros clínicos que se agravan con rapidez. La panleucopenia felina es una enfermedad viral conocida, pero con un pronóstico desfavorable, especialmente en gatos no tratados a tiempo, debido a su elevada tasa de mortalidad.

La organización Hogar Felino de El Salvador, dedicada al bienestar animal, ha documentado el avance del virus desde diciembre y advierte un escenario crítico.

“Solo este día cerramos con 350 gatitos reportados con panleucopenia. Las veterinarias están colapsadas, principalmente Chivo Pet. Ya casi no hay vacunas y estamos muy angustiados”, informó la organización.

A la rápida propagación del virus se suma otro factor preocupante: la escasez de vacunas y el aumento de sus precios, lo que limita el acceso a la inmunización.

“Enfrentamos otra realidad dolorosa: las vacunas están escaseando y muchas distribuidoras las venden a precios mucho más altos a las veterinarias. Esto impide ofrecerlas a bajo costo, pese al deseo de salvar vidas”, lamentó Hogar Felino.

La situación también ha sido denunciada por ciudadanos en redes sociales.

“Intenté llevar a mi gato a vacunar y me dijeron que ya no hay vacunas a nivel nacional”, escribió un usuario.

El doctor Hugo Flores, de la Veterinaria La Sultana, advirtió que el brote actual presenta características atípicas.

“Tuvimos cuatro gatos en tratamiento que fallecieron. Tres estaban vacunados con la triple felina, no eran gatitos y recibían sus vacunas anualmente. Esto indica que, aunque la vacunación es fundamental, no es suficiente por sí sola y deben adoptarse otras medidas de prevención”, señaló.

Ante este escenario, especialistas y organizaciones recomiendan a los dueños de felinos extremar las medidas de bioseguridad, similares a las adoptadas durante la pandemia de COVID-19.

“Uso de desinfectante de manos, spray desinfectante, quitarse los zapatos, cambiarse de ropa al llegar a casa y no permitir que los gatos salgan al exterior”, enfatizó Hogar Felino.

Asimismo, instaron a prestar atención a los primeros signos de la enfermedad.

“Un síntoma clave es que los gatos mantienen la mirada fija hacia el suelo. A esto se suman diarrea y vómitos intensos, además de la pérdida total del apetito”, advirtieron especialistas.

Las organizaciones reiteran el llamado a la prevención, detección temprana y responsabilidad para contener la propagación del virus y evitar más muertes entre la población felina.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...