ISTU asegura que más de 5.9 millones de personas visitaron los sitios turísticos en El Salvador

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Más de 5.9 millones de personas visitaron los sitios turísticos nacionales durante diciembre, según informó la presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

La funcionaria ,entrevistada en diferentes espacios de radio y televisión; resaltó que, en este año, superaron las proyecciones proyectadas durante la temporada, la cual era de 3.6 millones

“Tenemos cifras históricas en la cartera de Turismo. Hay un resultado positivo, hemos dinamizado la economía a través de todas las acciones que se han hecho, para atraer a que más visitantes internacionales lleguen a nuestro país, pero, también los nacionales que decidieron salir a conocer los diferentes destinos turísticos que tenemos y a consumir lo local, para disfrutar de todas las actividades de entretenimiento que hubo en el centro histórico y en los diferentes parques nacionales”, comentó Eny Aguiñada.

En ese sentido, explicó que el país recibió a 4.1 millones de visitantes internacionales, siendo los guatemaltecos, en el primer lugar con 1.5 millones de visitantes, aumentaron un 13 % en comparación al año 2024.

En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, siendo la diáspora la que visita el país en estas festividades, ellos en totalidad alcanzaron 1.3 millones de visitantes, 1.3 % más comparado con el 2024; y le sigue Honduras con 792,000 visitantes, con un crecimiento del 6 % comparado al año pasado”: presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada.

“Estamos trabajando en mejorar la experiencia de los visitantes no solo para los extranjeros sino para los nacionales. También trabajamos en el sello Family Friendly, estamos de la mano con el sector privado para unir esfuerzos y fortalecer la cadena de valor. La apuesta viene para este 2026 de alcanzar los 4.2 millones de visitantes internacionales, eso requiere que todos nos pongamos en sintonía para no bajar la calidad”, detalló Aguiñada.

En cuanto al turismo, la funcionaria sostuvo que tanto en parques nacionales, playas y la villa navideña del Centro de Salvador, tuvieron 5.9 millones de visitantes solamente en diciembre. “Vimos cómo las familias salvadoreñas también se acercaron a disfrutar de toda la decoración y actividades que hubo en el centro histórico».

La presidenta aseguró que, entre los lugares más visitados de El Salvador durante la temporada, fueron la playa Metalío, en Acajutla, en el municipio de Sonsonate Oeste.

Durante el balance de fin de año emitido el lunes por las autoridades de Gobierno, el Ministerio de Turismo informó que entre el 20 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 se registraron 6.1 millones de visitantes nacionales e internacionales en sitios públicos.

