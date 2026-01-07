Juristas califican ataque a Venezuela como crimen internacional de extrema gravedad

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) condenó el ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y otras zonas de la República Bolivariana de Venezuela, ocurrido en la madrugada del 3 de enero de 2026, el cual constituye un acto de fuerza ilícito y un crimen internacional de extrema gravedad.

La AAJ señaló que el bombardeo ejecutado por Estados Unidos configura un crimen de agresión, prohibido de manera absoluta por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que carece de toda base jurídica válida en el derecho internacional contemporáneo, no está amparado por ninguna de las excepciones reconocidas al uso de la fuerza y constituye una violación flagrante del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

“Se trata de una agresión armada ilícita, generadora de responsabilidad internacional del Estado agresor, los hechos constituyen una violación manifiesta del derecho internacional, un atentado contra la soberanía popular, una ruptura del orden constitucional venezolano y un acto que puede encuadrarse en la comisión de crímenes internacionales, cuya calificación corresponde a los órganos competentes del sistema internacional de protección de derechos humanos y del derecho penal internacional”, externó.

Asimismo, la AAJ reiteró en la gravedad jurídica que el propio presidente de Estados Unidos haya anunciado públicamente, a través de redes sociales, la captura y privación ilegítima de la libertad del presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

“El objetivo de apropiación y control de los recursos naturales soberanos de Venezuela ha sido expresamente reconocido por el propio presidente Donald Trump, lo que evidencia el carácter imperial, colonial y contrario al derecho internacional de esta agresión armada, proscrita por la Carta de la ONU y por los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales desde 1945”, sostuvo.

La AAJ hizo un llamado urgente a la intervención de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que adopten las medidas necesarias para poner fin a la agresión, restaurar la legalidad internacional quebrantada y prevenir una escalada que comprometa gravemente la paz y la seguridad internacionales.

“El orden jurídico internacional se encuentra hoy ante una crisis sistémica sin precedentes, cuya inacción podría acarrear consecuencias irreversibles para la humanidad, se debe dar el cese inmediato e incondicional de los ataques armados, y la reparación integral de los daños causados por Estados Unidos, en estricto respeto del derecho internacional, la dignidad humana y la preservación del orden internacional”, recalcó.

A la vez, pidió a todos los gobiernos de la comunidad internacional, a las organizaciones políticas, sociales y religiosas, y muy especialmente a los juristas del mundo, a condenar de manera categórica este crimen internacional, y exigir la inmediata restitución del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.

