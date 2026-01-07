El Salvador avala en la OEA el secuestro de Nicolás Maduro

Redacción Nacionales

La representante de El Salvador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Wendy Acevedo, justifico el secuestro del presidente Nicolás Maduro, e instó a esa institución a no limitarse a comunicados simbólicos y “prometió” apoyar para restaurar el orden constitucional en Venezuela.

Este recordar que el sábado 3 de enero, Estados Unidos invadió Venezuela y secuestró al presidente de esa nación Nicolás Maduro y a su esposa. Actualmente, Maduro está preso en Estados Unidos y el Venezuela está gobernado por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta en el período de Maduro, pero hoy en calidad de Presidenta Encargada.

Este martes se desarrolló una sesión extraordinaria de la OEA, en Washington, fue entonces que Acevedo, representante permanente de El Salvador en dicho organismo, justificó el secuestro de Maduro. Acevedo señaló que “ninguna persona, por poderosa que sea, está por encima de la ley”.

Enfatizó que el pueblo venezolano “merece paz, desarrollo social y económico, justicia y seguridad. La OEA no puede limitarse a comunicados simbólicos, esta crisis exige liderazgo real, decisiones firmes y compromisos con los principios democráticos que consagra nuestra Carta Democrática”, expresó.

Wendy Acevedo calificó el gobierno de Maduro como “una dictadura consolidada” y señaló que su captura “fue la consecuencia esperada tras más de una década de un régimen autoritario que destruyó la democracia violó los derechos humanos y convirtió al estado en un instrumento de corrupción”.

Curiosamente, de esto mismo califican la oposición y voces internacionales al presidente Nayib Bukele.

La representante salvadoreña señaló que en el país sudamericano no se está ante un debate ideológico sino que ha existido una dictadura consolidada, que además ha destruido las instituciones, ha expulsado a millones de sus ciudadanos y el Estado se ha convertido en una plataforma para el crimen organizado transnacional.

El discurso va en consonancia con lo poco que ha expresado el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, con quien no tenían buena relación. Acevedo prometió que abogarán y apoyarán las acciones orientadas a garantizar la restauración por el pueblo venezolano de un orden constitucional legítimo, transparente y pacífico.

Acevedo no se refirió a las declaraciones de Donald Trump el mismo sábado que anunció la “extracción” del presidente Nicolás Maduro, sobre el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano y sus minerales.

Hasta el momento, el presidente Bukele no se ha pronunciado con una declaración.

