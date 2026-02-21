Nicolás Maduro y Cilia Flores reciben visita consular por parte del Estado venezolano

Compartir

CARACAS/Xinhua

El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este viernes que se concretó la primera visita consular del Estado venezolano al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos tras la agresión armada contra Venezuela del pasado 3 de enero.

La visita se enmarca en lo que Cabello definió como diligencias orientadas a garantizar la protección de la pareja presidencial.

El también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, explicó que el encuentro fue autorizado «bajo los protocolos del derecho internacional», permitiendo que un representante del Estado venezolano estableciera «contacto directo» con Maduro y Flores.

El encuentro con un representante diplomático ocurre en un contexto de ausencia de sedes diplomáticas operativas en Nueva York, ciudad donde permanecen detenidos Maduro y Flores.

Cabello indicó que estas gestiones forman parte de las labores diarias del Gobierno nacional para gestionar asuntos relacionados al bienestar y el retorno de ambos.

Precisó que, ante la falta de representación diplomática tradicional, el acceso consular se convierte en el mecanismo fundamental para verificar su situación y recibir cualquier manifestación de voluntad por parte de los ciudadanos retenidos.

Subrayó que este tipo de procedimientos forman parte de un derecho inalienable estipulado en las convenciones internacionales.

La pareja presidencial fue capturada ilegalmente el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses que atacaron la ciudad de Caracas en horas de la madrugada.

Tras el ataque militar, que dejó al menos 100 muertos, fueron trasladados de inmediato a Nueva York para presentarlos ante la justicia del país norteamericano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...