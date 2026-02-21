EPSTEIN, LA BANALIZACIÓN DEL MAL

Compartir

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Esta absoluta cobertura mediática de la información proveniente del caso Epstein, ha supuesto todo un fenómeno social por los alcances implicados y los efectos que el papel que desempeñó este personaje ha supuesto.

La misma información ha patentado que tanto él como su círculo afectaron negativamente todo lo que alcanzó, habiendo al momento establecido, que cuando menos fueron arruinadas las vidas de algo más de mil personas, de entre las cuales se estableció que a una, la que hiciera público el caso, fue ejecutada en plena calle, seis más se habrían suicidado, y sin embargo, a la fecha solo el propio Epstein y su pareja sentimental, Ghislaine Maxwell, quién hiciera público reclamó el pasado 9 de febrero, por su indulto a Donald Trump a cambio de “…hablar bien de él ante todos, limpiando su nombre…”, serían los únicos detenidos en relación a este caso, a pesar de haberse establecido más allá de ninguna duda, la participación de cientos de individuos asociados al poder, tanto de EU como de Europa.

Privilegios de la riqueza y la influencia.

Tal es la descomposición que el caso ha puesto al descubierto, que la propia fiscal general, Pamela Bundi, habría al ser citada ante el congreso, ante la comisión que conduce una investigación del mismo, preferido dedicarse a gritar e insultar a los congresistas a los que desestimó, a pesar de ser funcionarios electos, intentando desviar la atención de los presentes a su alegato sobre la economía.

Empero, cuando cada vez más evidencia se acumula en torno a que Epstein no se suicidó, del hecho de que nadie más a sido procesado, de que la evidencia apunta a la participación del estado judío como responsable tras Epstein, quién aparentemente habría sido un operador del mossad, para acumular información incriminatoria de los implicados, a su favor y del estado judío, de que el entramado a expuesto a toda una maquinaria dirigida solo a asegurar la impunidad, de que incluso se habrían cometido tres asesinatos para garantizarlo, promovido un estado de exacerbación social tan extremo, que ha llegado a amenazar la realización de las elecciones de medio tiempo de la administración, así como degenerado en un clima bélico que llevara ya a la intervención contra Venezuela, el secuestro injustificado e ilegal del presidente venezolano en funciones, de promover las condiciones para un enfrentamiento armado contra Irán, todo con el solo ánimo de distraer a la población, el hecho es que la justicia estadounidense ha fallado, y solo ha podido agravar cada vez más los nocivos daños que un solo judío marginal, ha sido capaz aun en su muerte, de hacer a EU, Europa y hasta a nuestra región, Latinoamérica.

Y no, tampoco la economía estadounidense está para alabarle, encontrándose en su peor momento, y solo el círculo presidencial se ha beneficiado de ella.

Porque todo puede resumirse en esa sola, vacía y repudiable frase de Bundi: “…deberíamos estar hablando de lo bien que van los negocios, no de esto…”.

Ya sabes, prioridades.

