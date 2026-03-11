EPSTEIN Y EL ESTADO PROFUNDO DETRAS DEL ESTADO PROFUNDO

Compartir

POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

El estadounidense Jeffrey Epstein, ha quedado marcado en la historia como depredador sexual. Esto por el tráfico sexual de menores y por su red de clientes de élite mundial como Donald Trump, Bill Clinton y el Príncipe Andrés de Inglaterra. ¿Y si las víctimas abusadas sexualmente en sus mansiones y en su isla Little Saint James, fueran daños colaterales de una gigantesca operación de inteligencia?. Eso confirmaría la razón de su indulgente condena en dos mil ocho.

Más de cien mujeres denunciaron haber sido abusadas por Epstein y haber sido obligadas a tener relaciones sexuales con otros hombres poderosos. La relación de Jeffrey Epstein con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, es un tema de especulación y debate. Según documentos desclasificados por el Buró de Investigaciones Federales (FBI), un informante afirmó que Epstein era un agente cooptado del Mossad, entrenado por el ex primer ministro israelí Ehud Barak.

(https://vanguardiadelpueplo.do/2026/02/04/archivos-del-fbi-vinculan-a-jeffrey-epstein-con-inteligencia-israeli-y-tramas-financieras/).

Epstein habría sido utilizado para recopilar información comprometedora, sobre personas poderosas, para chantajearlas. Epstein habría trabajado con Ghislaine Maxwell, hija del magnate Robert Maxwell, quien tenía vínculos con la inteligencia israelí.

En el dos mil diecinueve, Epstein fue arrestado nuevamente y fue encontrado muerto en su celda el diez de agosto de ese año. Oficialmente su muerte ha sido considerada un suicidio, aunque, su familia ha cuestionado dicha versión.

En opinión del ensayista y escritor canadiense Henry Makow, la pedofilia es una adicción de las élites judeo-masónicas globales, conocidas como illuminati (https://theofficialurban.substrack.com/p/henry-makow-01). Epstein ofrecía servicios para satisfacer dichas perversiones a esas élites. Makow asevera que estas élites son organizaciones satánicas que buscan esclavizar a la humanidad y controlar el mundo. Estos individuos promueven la pedofilia, el canibalismo y otras formas de depravación para lograr sus objetivos.

Los illuminati utilizan una variedad de métodos para lograr sus objetivos tales como el control mental, la propaganda y la desinformación, la corrupción y el chantaje, la violencia y el terrorismo. Makow afirma lo anterior con base a documentos históricos, testimonios de desertores y análisis de la sociedad.

Hay relación entre Joseph Mengele y las técnicas de control mental. Mengele, conocido como “Ángel de la Muerte o Doctor Green”, realizó experimentos inhumanos en prisioneros de Auschwitz. Sus experimentos se centraban en la manipulación de la mente y el cuerpo humano, lo que ha llevado a especular que estuvo involucrado en proyectos de control mental.

(https://www.infobae.com/historias/2023/05/24/el-dia-que-mengele-llego-a-auschwitz-y-los-siniestros-experimentos-cientificos-que-lo-llevaron-a-ser-el-angel-de-la-muerte/)

Bajo la operación “Paperclip”, los Estados Unidos usó el programa nazi Mental Kontrolle Ultra (MK Ultra -más allá del control mental-) para la fabricación de esclavos. Dicho programa derivó en la Programación Monarca, programa de control mental que involucra la creación de personalidades múltiples y la manipulación de la mente humana. (https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/mk-ultra-el-oscuro-legado-del-programa-secreto-de-la-cia-destinado-a-encontrar-formas-de-control-nid07052022/).

El candidato a esclavo es sometido a un trauma intenso mediante manipulación emocional o tortura, para que su mente se disocie. Luego se usan drogas e hipnosis para crearle un alter ego. Los diversos tipos de programación son los siguientes: la programación alfa, utilizada para que los esclavos realicen tareas sin recordarlas. La programación beta, para crear esclavos sexuales y emocionales. La programación delta utilizada para crear asesinos y espías. La programación theta, para crear telépatas y clarividentes. Y la programación omega, para crear esclavos que realicen cálculos complejos y resuelvan problemas. El objetivo del MK Ultra y la programación Monarca era, crear esclavos mentales que pudieran ser utilizados como inteligencia, guerra psicológica y manipulación de la opinión pública. Ambos fueron proyectos secretos sujetos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El libro “Liberarse del Control Mental: las crónicas de Svali”, relata las experiencias de la autora como ex miembro de los illuminati. (https://omnia-veritas.com/product/las-cronicas-de-svali-liberarse-del-control-mental/).

Describe el control mental y la manipulación que sufrió dentro de la organización. Ella fue seleccionada para ser una programadora, por lo que fue sometida a torturas y traumas para controlar su mente. Las técnicas de control mental utilizadas por los illuminati son la hipnosis, el uso de drogas y la manipulación emocional. Svali busca advertir sobre los peligros del control mental y la manipulación, además, ofrecer esperanza a víctimas de estas prácticas.

Una superviviente de la manipulación mental y el abuso sexual es Brice Taylor. En su libro “Gracias por los Recuerdos”, describe su experiencia como esclava mental de Bob Hope y Henry Kissinger (https://www.goodreads.com/en/book/show/920701). Narra como fue utilizada como juguete sexual presidencial. Taylor fue sometida al programa de control mental MK Ultra, que la llevó a ser utilizada con fines sexuales y políticos por parte de personas poderosas.

Otra superviviente es Cathy O´Brien. “Trance Formation of America” es un libro autobiográfico escrito por Cathy O´Brien y Mark Philips. (https://archive.org/details/trance-formation-of-america_202407). O´Brien relata el control mental y el abuso sexual por parte de la CIA y otros individuos poderosos. Ella fue sometida a un programa de control mental llamado Proyecto Monarca, diseñado para crear esclavos mentales con habilidades específicas.

Fue abusada y manipulada desde una edad temprana por su familia y otros individuos, incluyendo políticos y figuras públicas. Fue utilizada como esclava sexual y mental por parte de la CIA y otros organismos gubernamentales y sometida a torturas y a programación para controlar su mente. También relata cómo logró escapar de su situación con ayuda de Mark Phillip, un agente de inteligencia que se convirtió en su aliado.

Hay investigaciones y denuncias que intentan establecer vínculos entre las agencias de inteligencia y la esclavitud sexual. Algunas agencias de inteligencia han tolerado o incluso utilizado redes de explotación sexual, como herramientas de chantaje para controlar a figuras políticas o empresariales. Igualmente, agencias de inteligencia han protegido a depredadores sexuales de la élite política y económica, en resumen, agencias de inteligencia han protegido o encubierto redes de explotación sexual para fines de control político o social.

Jeffrey Epstein estaba profundamente vinculado a la insondablemente rica y poderosa dinastía bancaria Rothschield, los hombres y mujeres de dinero más importantes para los iniciados.

(https://thenewamerican.com/video/deep-state/epstein-rothschild-connection-key-to-exposing-the-deep-state/).

Entender esta conexión es fundamental para desentrañar la verdadera historia. Epstein recibió decenas de millones de dólares por entidades Rothschild por «el Trabajo». De hecho, Epstein se refirió a sí mismo como un «representante» de la poderosa dinastía bancaria en correos electrónicos a líderes de las grandes tecnológicas como Peter Thiel.

La relación era mucho más estrecha que «solo» negocios. De hecho, Ariane de Rothschild, directora ejecutiva del Grupo Rothschild, comparte detalles íntimos de su matrimonio, disputas familiares y más con Epstein. La dinastía Rothschild ha estado en el centro del complot para crear un sistema político y económico global durante siglos. De hecho, financiaron a secuaces mucho más conocidos del Estado Profundo como George Soros y Cecil Rhodes. Es una de las familias más prominentes e influyentes del Estado Profundo Detrás del Estado Profundo.

Makow afirma que cuando Estados Unidos e Israel inicien la guerra contra Irán, la cual inició este veintiocho de febrero, todos olvidaran los archivos de Epstein, la crisis de deuda y crédito de Estados Unidos.

(https://henrymakow.com/2026/02/feb-27—pearl-harbor-incoming.html).

Y aplaudirán cuando los opositores al genocidio israelí contra los palestinos sean perseguidos. Afirma que Trump y Netanyahu son masones y miembros de Jabad, una secta judía dedicada a cumplir la «profecía bíblica» iniciando una «catástrofe social» que invocará al anticristo. Por eso Trump está librando una guerra que nadie quiere.

