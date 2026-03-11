Colegio Médico propone unificar el sistema de salud ante crisis y fragmentación institucional

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sistema de salud de El Salvador enfrenta una crisis estructural a pesar de que en los últimos años el gasto público destinado al sector ha aumentado significativamente. Así lo señaló el presidente del Colegio Médico, Dr. Iván Solano, tras analizar un estudio presentado el 31 de enero por FUDECEN, sobre la eficiencia del sistema de salud y educación en El Salvador.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el país mantiene un sistema de salud altamente fragmentado. Aunque existe un Ministerio de Salud encargado de dirigir la política sanitaria, no actúa como rector de los subsistemas como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, Fosalud y, más recientemente, la Red Nacional de Hospitales, creada en agosto de 2025.

De acuerdo con Solano, esta fragmentación ha dificultado una gestión eficiente del sistema y ha generado desigualdades en el acceso y calidad de los servicios de salud.

Más inversión, pero menos eficiencia

El estudio revela que, desde 2017, el gasto público en salud prácticamente se ha duplicado, alcanzando incrementos cercanos al 80 % y 84 %. Para 2024, la inversión superó incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de destinar al menos el 6 % del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, el incremento del presupuesto no se ha traducido en mejoras sustanciales en la calidad o eficiencia de los servicios. Por el contrario, el sistema salvadoreño presenta una de las eficiencias más bajas de Centroamérica. Mientras países como Costa Rica y Panamá mantienen mejores indicadores de eficiencia en el uso de los recursos sanitarios, el sistema salvadoreño continúa enfrentando problemas como el desabastecimiento de medicamentos y retrasos en procedimientos médicos.

Otro de los datos destacados del estudio es que una parte significativa de los costos de atención sigue siendo asumida directamente por los pacientes. Se estima que, por cada dólar invertido en el sistema público, aproximadamente 39 centavos provienen del bolsillo de los ciudadanos. Esta situación ocurre principalmente cuando los hospitales o clínicas públicas carecen de medicamentos, insumos médicos o equipos necesarios para los tratamientos. En esos casos, los pacientes deben comprar medicamentos, prótesis o materiales quirúrgicos por cuenta propia.

Propuesta de unificación del sistema

Ante este escenario, el Colegio Médico planteó la necesidad de discutir una posible unificación del sistema nacional de salud. Según Solano, el objetivo sería superar la actual fragmentación y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios médicos públicos de manera equitativa.

La propuesta no plantea necesariamente eliminar instituciones existentes como el Seguro Social, sino reorganizar el sistema bajo una rectoría clara del Ministerio de Salud que permita integrar los distintos subsistemas.

Como ejemplo mencionó el modelo de Costa Rica, donde la Caja Costarricense del Seguro Social brinda cobertura a aproximadamente el 97 % de la población, mientras el Ministerio de Salud cumple principalmente funciones regulatorias y administrativas.

Según el Colegio Médico, un sistema unificado permitiría mejorar la planificación sanitaria, optimizar el uso de los recursos y ampliar la cobertura de servicios para trabajadores formales e informales.

Temor a una privatización del sistema

No obstante, dentro del debate también existe preocupación entre algunos sectores médicos y sindicales sobre el rumbo que podría tomar el sistema sanitario.

El presidente del Colegio Médico advierte que “el deterioro actual de los servicios públicos podría estar siendo utilizado para justificar una eventual concesión o privatización parcial de la atención médica mediante empresas prestadoras de servicios de salud”.

Según esta postura, si el sistema público continúa debilitándose, podría abrirse la puerta a modelos de gestión privados que reduzcan la responsabilidad directa del Estado en la provisión de servicios sanitarios.

El Dr. Solano manifestó que el país necesita un diálogo amplio y técnico sobre el futuro del sistema de salud. La discusión deberá incluir a autoridades, gremios médicos, trabajadores del sector y organizaciones sociales para definir el modelo más adecuado.

Entre las recomendaciones del estudio también se menciona la necesidad de mejorar la prevención y la atención comunitaria, así como reorientar alrededor de 250 millones de dólares del presupuesto sanitario que actualmente se consideran ineficientes.

Para el Colegio Médico, la prioridad debe ser construir un sistema público más eficiente, accesible y capaz de responder a las necesidades de toda la población salvadoreña.

