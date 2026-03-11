PRO-VIDA entrega bono de $90 a familias afectadas por el cambio climático en Tacuba

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, a través de su Programa Institucional de Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático, en el marco del proyecto “Acción anticipatoria por inundaciones inusuales en El Salvador”, entregó un bono económico de 90 dólares a 136 personas de la comunidad El Jícaro, distrito de Tacuba, municipio de Ahuachapán Centro.

La ayuda busca ser una medida paliativa ante la inseguridad alimentaria que enfrentan familias agricultoras de subsistencia de la zona.

Miguel Cartagena, encargado de la unidad de comunicación de PRO-VIDA, explicó que la entrega del bono económico forma parte de un proyecto de apoyo dirigido principalmente a personas mayores que residen en el distrito de Tacuba, en el municipio de Ahuachapán Centro.

Señaló que estas familias se ven afectadas principalmente en sus cultivos cuando ocurren fenómenos climáticos adversos. “Sus cosechas resultan dañadas y eso complica el acceso a los alimentos”, indicó.

Cartagena recordó que estas regiones tienen una fuerte tradición cafetalera y que, en muchos casos, esta actividad representa la única fuente de ingresos para las familias. “Hoy, con la situación de la crisis económica, el impacto es mayor”, añadió.

El objetivo del apoyo es entregar 90 dólares en efectivo a cada familia del distrito de Tacuba para contribuir a cubrir necesidades básicas, especialmente relacionadas con la alimentación, explicó.

Según el vocero de PRO-VIDA, al finalizar el proyecto se espera beneficiar a alrededor de 250 personas. Algunas zonas de entregas incluyeron a la ciudad de Sonsonate para facilitar que las familias puedan recibir el apoyo y afrontar, al menos parcialmente, las dificultades económicas que atraviesan.

Cartagena también señaló que el encarecimiento de los productos de la canasta básica y las afectaciones climáticas en los cultivos han agravado las condiciones de pobreza en el país.

“Como organizaciones de respuesta humanitaria, nuestro objetivo es paliar estas necesidades y aliviar el sufrimiento de familias que muchas veces no tienen acceso a una alimentación adecuada”, expresó.

Añadió que para la organización resulta satisfactorio poder brindar apoyo gracias a la cooperación de instituciones solidarias al responder a las necesidades de familias afectadas en esta zona del país.

Las personas mayores beneficiadas expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido y aseguraron que el bono será de gran utilidad para afrontar las pérdidas en sus cultivos provocadas por inundaciones.

Asimismo, indicaron que parte del dinero también podría destinarse a la compra de medicamentos que necesitan. Esta respuesta humanitaria es posible gracias al apoyo de PRO-VIDA y HelpAge International, concluyó Cartagena.

PRO-VIDA es una organización humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia frente al cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables desde un enfoque de derechos, género y generacional.

“Nacemos en 1984, cuando un grupo de personas, en el contexto del conflicto armado, observan la difícil situación de la población y en especial para niños y niñas. Es así que se creó un refugio para protegerlos. Y apenas era el comienzo para la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA”, recordó María Rudecinda Orellana.

La organización también busca contribuir a la construcción de una sociedad saludable y resiliente, especialmente junto a las comunidades más empobrecidas, mediante procesos participativos de organización, educación y fortalecimiento de capacidades dirigidos a titulares de obligaciones.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con actores locales y nacionales para incidir en políticas públicas. Asimismo, promueve la vigilancia y denuncia de cualquier acción que ponga en riesgo a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, acompañando a las comunidades hasta lograr la intervención de las instancias públicas correspondientes para garantizar el respeto de sus derechos.

