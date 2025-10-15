Colegio Médico recomienda a cirujanos no entrar a sala de operaciones en condiciones inadecuadas

Compartir

“Se debe hacer una investigación seria por parte de las autoridades en todos los hospitales, tanto del sistema público como del Seguro Social, donde estén muy elevadas las tasas de infecciones intrahospitalarias”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante los señalamientos del SIMETRISSS que en los hospitales del Seguro Social se están reportando infecciones asociadas a cuidados hospitalarios, del 17 al 20%, el presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, recomendó a los cirujanos que debido a esta situación, se nieguen entrar a una sala de operaciones bajo condiciones inadecuadas, porque están sometiendo al paciente a un riesgo que adquiera una infección asociada a cuidados hospitalarios, también conocidas como “infecciones por bacterias hospitalarias”.

Tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social deben proporcionar los instrumentos necesarios para, como la compra de jabones antisépticos, una esterilización adecuada, y el personal de salud que lleva a cabo un procedimiento quirúrgico tenga el equipo completo para protegerse.

“No están obligados a seguir indicaciones que saben van en contra de sus principios, en contra de sus conocimientos, pueden decir, no voy a hacer ese procedimiento porque no se me dan las medidas mínimas necesarias para proteger al paciente. Al final el paciente puede demandar al médico, no a la institución, cuando puede ser un problema estructural de la institución”, indicó Solano.

Según el presidente del Colegio Médico, un indicador para saber cómo está un centro hospitalario, es cuando la tasa aceptable de personas que adquieren una infección asociada a cuidados hospitalarios, es del 5%, pero si se pasa y llega a 17% o 20% significa que no se están cumpliendo protocolos de prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud.

Asimismo, recomendó que se haga una investigación por parte de las autoridades de salud de lo que está pasando en el Seguro Social donde estén elevadas las cifras de infecciones hospitalarias, así como dar una capacitación en prevención al personal médico, como el cumplimiento de los protocolos para prevenir este tipo de infecciones.

Solano consideró que la falta de recursos, incumplimiento de protocolos de prevención por parte del personal médico, uso inadecuado de los antibióticos, entre otras, puede ser algunos de los factores de las bacterias o infecciones intrahospitalarias.

“Las infecciones al cuidado de la salud ya están estipuladas, no solo es problema del Seguro Social, sino de todos los hospitales del mundo, lo importante es que nuestras tasas sean abajo del 5%, porque está dando un indicador de calidad que estoy haciendo como hospital o como sistema de salud, que mantengo bajo control ese tipo de infecciones”, reiteró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Otra de las recomendaciones es que la comisión nacional y el comité local de cada hospital debería hacer un informe y busca que los protocolos se cumplan, son los llamados a hacer investigaciones cuando se dan brotes de bacterias multidrogo resistentes (MDR), microorganismos que han desarrollado resistencia a tres o más clases de antibióticos, lo cual dificulta o imposibilita el tratamiento de las infecciones.

“Aparte de capacitación en la prevención, se deben ver que las políticas se estén cumpliendo, porque hay protocolos ya establecidos, pero si no se monitorea su cumplimiento, se dan este tipo de problemas; el llamado es a que se hagan investigaciones serias, no se oculte la información, y tomar las medidas para disminuir ese impacto”, sugirió.

Solano destacó que el sistema de salud está conformado por el Seguro Social, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, FOSALUD, y no es necesaria otra red hospitalaria, sin embargo, la consulta externa del Hospital Rosales será el primero de la Red y se irán incluyendo los demás hospitales, no descarta que también incluirán a futuro la seguridad social.

Con la aprobación de la Red Nacional de Hospitales, muchos médicos del Hospital Rosales han decidido renunciar, lo cual tiene un impacto en la atención de salud, lo principal es que se prolonga los tiempos de espera para una cita.

Para 2026 el gobierno ha incrementado el presupuesto de salud en comparación a 2025, pero, se desconoce el desglose y saber dónde hay mayor prioridad, aunque debieron reforzarlo con más presupuesto a la prevención, es decir el sistema primario de salud.

El sistema primario ha sido desmejorarado desde 2019, al iniciar Nayib Bukele su primer periodo de gobierno.

