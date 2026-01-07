Revelan número de militares estadounidenses heridos durante secuestro del presidente Maduro

Compartir

TeleSUR

Al menos siete efectivos estadounidenses resultaron heridos durante la operación militar denominada Absolute Resolve, ejecutada el pasado 3 de enero contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

De acuerdo con fuentes del Pentágono citadas por NBC News, dos de los militares aún se encuentran en recuperación, mientras que los otros cinco han regresado a sus funciones. Uno de los soldados sufrió múltiples impactos de bala en las piernas, considerados de gravedad, aunque se informó que todos reciben atención médica y están en proceso de recuperación.

El Pentágono destacó que “la misión fue extremadamente compleja y se ejecutó con pocas bajas”, lo que atribuyó a la preparación de sus tropas conjuntas. Sin embargo, las autoridades venezolanas han denunciado que la operación dejó un saldo devastador en la población civil.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó que en el operativo participaron alrededor de 200 efectivos estadounidenses, quienes ingresaron al centro de Caracas para capturar a Maduro. Hegseth aseguró que “ningún miembro del equipo falleció”, aunque no precisó si la cifra incluía únicamente a quienes estuvieron en suelo venezolano o también a quienes brindaron apoyo logístico.

