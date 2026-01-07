El doctor Olivo entre los articulistas del primer Manual de Estudios Latinoamericanos

Redacción Nacionales

El pasado mes de noviembre de 2025, fue presentado oficialmente en Sao Paulo, Brazil, el primer Manual de Estudios Latinoamericanos (Latin American Studies), editado en España por la prestigiosa editorial “Tirant lo Blanch”.

El Dr. Julio Olivo Granadino, quien magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue seleccionado por el Consejo de dirección y redacción para participar como escritor y académico, con un articulo acerca del derecho electoral en Centroamérica.

El Manual de Estudios Latinoamericanos consta de 1315 páginas e integra el pensamiento de más de 40 prestigiosos autores, en diferentes áreas de las ciencias sociales: Economía, Política, Derecho, Relaciones Internacionales, Antropología, Historia, Arte y Literatura, entre otras.

El objetivo es proporcionar una visión holística de América Latina, abordando con rigurosidad, los fenómenos y procesos desde las diferentes áreas del conocimiento y especialidad de los académicos invitados.

El Dr. Olivo comparte escenario con renombrados autores iberoamericanos como Ignacio Berdugo de la Torre, ex rector de la Universidad de Salamanca; Juan Pablo Vera Lugo, Universidad Javeriana de Colombia; Jorge Troisi Melean, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Eduardo Calero Jaramillo, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; Ivonne Pini, Universidad de los Andes;Roberto Breña, Centro de Estudios Internacionales, Mexico; Victor Gabriel Rodriguez, Universidad de Sao Paulo, Brasil, entre otros.

El doctor Olivo ha publicado El Ocaso de las Empresas, Aproximación al concepto de Responsabilidad Social empresarial, La democracia en Riesgo; Antipreludio, Naceres y Mariposas y Olivos en coautoría con Marina Manzanares (poemarios).

El doctor Olivo, ha sido columnista y colaborador de Diario Co Latino, también fue director- editor del semanario El Faro de Sonsonate.

