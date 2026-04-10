LA PONENCIA DEL VICEPRESIDENTE

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

La Universidad Autónoma de Chiapas se apresta en breve a recibir en sus aulas magnas, al vicepresidente nada menos, representante de la ilegal gubernatura que gestiona a nuestro país.

Ilegal, pues el hecho incontestable es que el personaje en cuestión representa un régimen resultante de un golpe de estado, contra la corte suprema, seguido por el fraude más descarnado del que jamás fuera testigo la región latinoamericana, lo que hace de esta administración, ilegítima e ilegal, que tampoco tienen embagues en servirse de la tortura y los asesinatos de salvadoreños detenidos en el sistema carcelario salvadoreño, cuyos delitos nunca fueron demostrados, que bajo el esquema de excepción que mantiene tras la justificación de mantener a raya al crimen organizado, el régimen acomete desde entonces.

Un régimen que saqueo a todo vapor desde el primer momento, al erario público, acabando en sus primeros seis meses de ejercicio, con las reservas estatales del país, en 2019, cuando aún su ejercicio fue legal, para después, como todos sabemos, y bajo el supuesto de lograr proveerse del financiamiento para adelantar su proyecto – que nunca conocimos – y que supuestamente le negaba la asamblea legislativa, entonces plural, amagó con aquel primer intento de golpe de estado, que él mismo caudillo atajó, montando aquel showcito de supuesto diálogo con lo alto, del que nos afirmará luego, en cadena nacional, que la propia divinidad le aseguraba él era el elegido.

Tampoco debemos olvidar que éste es el régimen que más financiamiento tiene a su disposición, producto de los ingentes créditos que acumula mes a mes, habiendo acopiado en apenas seis años, una deuda que casi duplica la que reuniera todas las administraciones que le antecedieron, que sin embargo no supuso mejorar el nivel de vida de los salvadoreños en general, para en cambio sí la del caudillo y la de su círculo, cuya riqueza aumentó exponencialmente en el mismo período, lo que FORBES confirma, y que claramente es producto de un manejo corrupto de las finanzas públicas.

Y qué decir del respaldo que al sionismo hace en sus correrías contra Gaza, justificando taxativamente todos los crímenes de lesa humanidad que cometió y comete ahora mismo, también contra Líbano, o del respaldo que el régimen al que representa brinda al trumpismo, apoyando sus crímenes contra Venezuela y su pueblo, o los que comete contra el pueblo iraní ahora mismo, todos ellos verificados y por tanto una realidad incontestable.

Que la academia pase por alto estos señalamientos no es un tema menor, supone una vergonzosa impronta que atenta no solo contra el saber que se supone debe promover, pero además contra la verdad misma, la dignidad humana y la legalidad, ninguno de los cuales dicha universidad puede simplemente obviar porque sí.

Porque además supone volverse promotora de la falsedad, ilegalidad e ilegitimidad representada en la persona del vicepresidente, pero, además, un contrasentido a los valores que la academia debe per sé, promover.

Y, ya sabes, la verdad siempre, a pesar de todo, se conoce.

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