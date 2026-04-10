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Titular de ONU pide trabajar por la paz mundial

Redacción Nacionales 10 abril, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Titular de ONU pide trabajar por la paz mundial 306 Vistas

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Naciones Unidas/Prensa Latina 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó a trabajar por la paz en un mundo marcado por los conflictos geopolíticos, las guerras, la desigualdad y la crisis climática.

En esta situación, la esperanza no es un refugio, sino un deber: el de defender el derecho internacional frente a la ley del poder, los derechos humanos frente a los abusos y la dignidad humana frente a la indiferencia, aseveró en un mensaje dirigido al Foro Mundial de Normandía.

Asimismo, aseguró que la paz no es simplemente el silencio de las armas.

Se construye mediante la justicia, la solidaridad, el acceso humanitario y la confianza entre los pueblos. Exige el valor de escuchar y de llegar a acuerdos, señaló.

Esa es la esencia misma del multilateralismo: prevenir conflictos, aliviar el sufrimiento, mantener el diálogo y construir una paz duradera, añadió.

La víspera, la ONU celebró el cese el fuego de dos semanas pactado por Estados Unidos e Irán para negociar el fin de la guerra provocada por el país norteamericano e Israel, pero condenó el ataque indiscriminado de Tel Aviv contra Líbano con al menos 250 víctimas fatales y cerca de un millar de heridos en un lapso de apenas 10 minutos.

 

Seguimos instando a todas las partes a que recurran a los canales diplomáticos, cesen las hostilidades y renueven su compromiso con la plena aplicación de las resoluciones aprobadas, señaló el organismo multilateral.

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