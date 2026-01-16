BRP convoca a marcha multitudinaria este 25 de enero

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), integrado por diversas organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, campesinas, cooperativas y estudiantiles, hizo un llamado a los distintos sectores sociales a coordinar e impulsar la movilización convocada para el domingo 25 de enero, en el marco del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

La organización convocó a concentrarse a partir de las 8:00 de la mañana, con un recorrido desde el Parque Cuscatlán hasta el Centro Histórico de San Salvador, para exigir el cese de las violaciones a los derechos laborales, la libertad de las personas presas por motivos políticos, la detención de los despidos injustificados, el fin de los despojos de tierras y la depredación ambiental, así como la no privatización de la salud.

María Inés Dávila, vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), afirmó que la movilización busca impulsar una propuesta conjunta, democrática y popular, orientada a la construcción de una sociedad con verdadera paz, justicia y dignidad.

“Es una oportunidad para hacer un llamado a las instituciones que fueron creadas para la defensa de los derechos humanos y la construcción de una nación basada en la convivencia y la paz, pero también para plantear la necesidad de repensarnos como sociedad. Es necesario expresarnos”, señaló.

Dávila subrayó que la convocatoria incluye a diversos sectores de la población, no únicamente a quienes han sido directamente afectados por despidos o desalojos. “Participan las personas que han perdido sus empleos, quienes han sido expulsadas al trabajo informal, las comunidades rurales que enfrentan dificultades en la producción agropecuaria, estudiantes de distintos niveles educativos que han visto deteriorarse sus condiciones de formación, así como familias que enfrentan a diario el incremento en el costo de los alimentos y el deterioro del sistema de salud. Es una convocatoria para todas las personas”, concluyó.

“También convocamos a los sectores artísticos, que han visto deteriorarse los espacios culturales necesarios para expresarse y para contribuir a la construcción de la identidad de la sociedad salvadoreña”, agregó.

El BRP sostuvo que el año 2025 ha puesto en evidencia que El Salvador atraviesa una crisis profunda y estructural, derivada de un modelo económico excluyente y de un régimen autoritario que concentra el poder político y económico en beneficio de una minoría, mientras la mayoría de la población enfrenta condiciones de precariedad.

Por su parte, Francisco Omar Parada, vocero del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), explicó que la manifestación también busca señalar las injusticias del plan económico del Gobierno, el cual ha provocado despidos injustificados de miles de trabajadoras y trabajadores, especialmente en el sector público, lo que ha incrementado el desempleo, la informalidad y la migración forzada.

“Al mismo tiempo, los salarios y las pensiones se han visto seriamente deteriorados por el alto costo de la vida, mientras el Gobierno continúa otorgando privilegios a los grandes capitales. La riqueza se concentra en pocas manos y la pobreza se expande”, advirtió.

“El discurso oficial sobre el crecimiento económico no refleja la realidad que vive la mayoría de la población. Ese crecimiento se concentra en sectores controlados por grupos de poder, mientras la producción agropecuaria, la industria nacional y la economía popular permanecen en retroceso. A esto se suma una deuda pública que supera los 34 mil millones de dólares, comprometiendo el futuro del país”, lamentó.

“Como BRP, invitamos a todo el pueblo y a las organizaciones sociales a movilizarnos y a impulsar una propuesta verdaderamente democrática. Les esperamos este 25 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, desde el Parque Cuscatlán. Marchamos para defender nuestros derechos y para decir basta al autoritarismo”, expresó el BRP.

“El pueblo trabajador necesita salarios dignos, estabilidad laboral y derechos, no propaganda”, concluyó la organización.

