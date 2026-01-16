Putin expresó solidaridad con Cuba por defender su soberanía

Compartir

Moscú/Prensa Latina

Rusia patentiza su solidaridad con Cuba que defiende su soberanía cueste lo que cueste, dijo este jueves el presidente, Vladimir Putin, durante la ceremonia de la entrega de cartas credenciales con nuevos embajadores

“Quiero destacar que con Cuba nos unen unas relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos y nos solidarizamos con su determinación de defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas», dijo el mandatario al recibir las cartas credenciales de nuevos embajadores.

La ceremonia donde el jefe de la misión diplomática cubana en Moscú, Enrique Orta, presentó sus credenciales junto a otros 35 plenipotenciarios se desarrolló este jueves en el Salón de San Alejandro Nevski en el Gran Palacio del Kremlin.

Además del representante de la nación caribeña, también presentaron sus cartas credenciales otros cuatro jefes de legaciones diplomáticas latinoamericanas como Brasil, Colombia, Perú y Uruguay.

En otro momento de su intervención, Putin refirió que “la seguridad de algunos países no puede asegurarse a expensas de otros, debe ser realmente integral, equitativa”.

Este principio está estipulado en los documentos internacionales fundamentales y hacerle caso omiso nunca trajo ni traerá nada bueno, dijo el líder ruso en sus palabras a los nuevos embajadores en la ceremonia de presentación de cartas credenciales en el Kremlin.

El mandatario afirmó, asimismo, que Rusia está dispuesta a mantener relaciones abiertas con todos los países que estén listos para tal cooperación.

«Estamos dispuestos a mantener relaciones abiertas y mutuamente beneficiosas con todos los socios interesados en la cooperación», remarcó el presidente ruso.

Igualmente destacó que Rusia está a favor de fortalecer la función rectora del sistema de la ONU en los asuntos internacionales, y recordó que la organización celebró su 80 aniversario el año pasado.

En ese entonces, los predecesores rusos, tras ganar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), «lograron unirse, encontrar un equilibrio de intereses y acordar las normas y principios fundamentales de las relaciones internacionales, que se consagraron en la Carta de las Naciones Unidas en toda su totalidad, integridad e interconexión», acotó Putin.

