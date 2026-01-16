Bukele dijo que al llegar al gobierno encontró un estado fallido

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en Costa Rica que cuando asumió la Presidencia en 2019, encontró “un Estado fallido”, y se tuvieron que hacer los cambios en las instituciones y órganos de Estado para sentar una base y construir un “país seguro”.

“Nosotros teníamos un Estado fallido y cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en elecciones por supuesto. Todos dijeron: resultados avalados, resultados correctos, el partido del presidente tuvo mayoría calificada en la Asamblea y así pudimos hacer los cambios que teníamos que hacer”, comentó el mandatario, en referencia a que luego de dos años al mando de la Presidencia, Nuevas Ideas llegó al poder en la Asamblea e hizo cambios en el sistema judicial y en el ministerio público.

Las declaraciones las brindó durante la conferencia de prensa que brindó junto a su homólogo, Rodrigo Chaves, de Costa Rica. Los jefes de Estado pondrían la primera del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo que impulsa en El Salvador para combatir a las pandillas.

«Estamos aquí porque la inseguridad es un problema que, cuando se deja crecer, termina dañándolo todo. Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación, se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece», comentó Bukele.

Bukele enfatizó que cuando la delincuencia “se toma el país”, la criminalidad llega a ser “un gobierno paralelo”. “La dictadura del crimen es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz y cómplice de la criminalidad”, dijo.

Es, entonces, que Bukele habla sobre cómo los gobiernos anteriores al suyo fueron “incapaces” de combatir el crimen. En 2019, explicó Bukele, se dio un giro a la política y se trabajó para convertir al país en el “más seguro del Hemisferio Occidental”. Es entonces que, “El Salvador ofrece compartir su experiencia para el combate a la criminalidad”.

Sin embargo, esto se ha visto opacado por los múltiples señalamientos al Gobierno de Bukele de pactar con las pandillas para reducir los homicidios. También, en el régimen de excepción se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; esto pese a que diversas organizaciones de sociedad civil tanto nacionales como internacionales se lo han hecho saber.

