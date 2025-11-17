Jesuitas se mantuvieron de pie, luchando por la verdad, la paz y la justicia: Mario Cornejo

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) recordó a los seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras con una procesión de farolitos, misa y vigilia. Centenares de personas se dieron cita a la conmemoración para recordar su legado y para reforzar la lucha por la justicia social.

“Este día (sábado) el pueblo se toma el campus de la universidad”, reflexionó Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social, quien participó en elaboración de alfombras en el marco de las actividades del XXXVI aniversario de los mártires de la UCA.

Serrano sostuvo que muchas personas se unieron a esta conmemoración para recordar el legado que dejaron los padres y las dos colaboradoras. Jóvenes estudiantes y colaboradores de la UCA elaboraron alfombras como parte de la conmemoración del XXXVI aniversario de los mártires de la UCA, también realizaron la procesión con farolitos, y actos culturales antes y durante la conmemoración.

Durante la misa en honor a los mártires se mostraron las imágenes de los jesuitas asesinados en 1989 y de los sacerdotes recién fallecidos Rafael de Sivatre y José María Tojeira.

Este año marca el 36 aniversario del brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en el campus de la UCA, perpetrado el 16 de noviembre de 1989. Fue uno de los momentos más oscuros de la guerra civil salvadoreña, cuando el ejército salvadoreño, bajo las órdenes de altos mandos, ejecutó este crimen de lesa humanidad.

Los padres: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, Joaquín López fueron conocidos su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la injusticia social, junto a ellos también fueron asesinadas Elba y Celina Ramos, madre e hija respectivamente.

El rector de la UCA, Mario Cornejo, señaló que los mártires vivieron en medio de una guerra marcada por la pobreza, la represión y la desigualdad. Es de recordar que los jesuitas fueron asesinados en un punto crítico de la guerra civil salvadoreña y su voz la usaban para denunciar las injusticias.

“No esperaron sentados ni con los brazos cruzados; se mantuvieron de pie, luchando por la verdad, la paz y la justicia”, dijo el rector de la UCA, durante la homilía en su honor. El padre sostuvo que todas esas violaciones a derechos humanos que se cometían durante la guerra civil siguen en la actualidad en referencia al régimen de excepción.

De hecho, en el contexto del régimen de excepción, organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 6,889 denuncias de capturas arbitrarias. «Las personas que están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales, amparados en un régimen de excepción que no respeta la dignidad humana ni el Estado de derecho», destacó Cornejo durante la homilía.

Cornejo aprovechó para decir las palabras que dirían los jesuitas si estuvieran vivos, sobre todo aquellas que aqueja la población como la economía. “Nos duele que la vida sea cada vez más cara, que algunas personas no puedan acceder a todos los productos de la canasta básica, la cual ha aumento entre $40 y $50 dólares en los últimos años; nos duele que los salarios ya no alcancen para las necesidades esenciales de las familias y que no puedan adquirir una vivienda a precio justo”, puntualizó el sacerdote jesuita.

“Nos duele contemplar comunidades enteras despojadas de sus tierras, de su trabajo o de su voz; también nos duele la indiferencia, el miedo que paraliza, la polarización que divide y la creencia de que la paz puede sostenerse sobre el silencio o la intimidación violenta”, añadió el rector.

Sin embargo, planteó que en medio de todo el dolor “también florecen signos de esperanza”: donde las madres no dejan de buscar a sus hijos, donde los jóvenes que sueñan con un país mejor, en quienes, desde su fe, acompañan a los más vulnerables y en quienes abren espacios de diálogo. “En esos gestos sencillos y valientes, el Reino de Dios ya está entre nosotros”, dijo.

“El desafío que hoy enfrentamos no es distinto al de nuestros mártires: mirar la realidad con verdad, actuar con astucia y mantener viva la esperanza. Eso ha guiado a la UCA en sus 60 años (…) sin importar cuál sea la coyuntura, la UCA seguirá siendo fiel a su vocación jesuita de reconciliación y justicia”, concluyó el rector de la UCA, Mario Cornejo.

