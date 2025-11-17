Padre Flores llama a iglesia estar siempre preparados para la venida de El Señor

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Jhonny Flores presidió la misa de este domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje instó a estar preparados en todo momento para la llegada del señor.

Este domingo fue el penúltimo del tiempo ordinario, el próximo domingo con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo finaliza el tiempo litúrgico y da inicio a un nuevo tiempo llamado “Adviento”, donde los feligreses se preparan para la venida de El Mesías y celebrar la Navidad.

Flores sostuvo que, en este domingo, El Señor invita a ver el presente y el futuro con ojos de fe y esperanza. Con base a las lecturas realizadas este domingo en la Cripta, el padre sostuvo los primeros cristianos esperaban ansiosamente la segunda venida del Señor y la creían un asunto eminente, lo miraban ya cercano, pero San Pablo advertía que estaban cometiendo un error porque había quienes ya no querían trabajar.

El apóstol dándoles ejemplo, les exhorta a no descuidar sus tareas cotidianas; es decir, ante la venida inminente del Señor hay dos actitudes que se pueden tomar, la primera de ellas es una actitud descuidada: vivir el día a día sin ninguna importancia.

Flores recordó que algunos no querían trabajar, decían que “como ya viene el Señor no nos esforcemos, no trabajemos”; sin embargo, esa actitud era errónea, porque Dios no dará ingreso al Reino de los Cielos a los “holgazanes”.

“En el Padre Nuestro le decimos al Señor -danos el pan de cada día-, pero para ganarnos ese pan de cada día hay que trabajar y el mismo San Pablo dice, el que no trabaje no tiene derecho a comer, el cristiano católico debe ser alegre, debe ser un hombre, una mujer de fe, con sueños, con proyectos y aspiraciones, claro, comer algo material, tener una posesión es malo, malo es cuando lo material te separa del Señor, malo es cuando lo material ocupa el lugar que le corresponde al Señor, pero todo sueño, todo proyecto, toda aspiración que tú tienes, que tengamos debemos de ponerlo en las manos del Señor”, enfatizó el padre durante la homilía.

Flores sostuvo que eso invita a reflexionar: “ahora que ya estamos terminando este año litúrgico, pudiéramos echar una mirada para atrás, ¿cómo ha ido mi vida?, ¿en qué he mejorado?, ¿qué necesito mejorar?, ¿qué actitud debo de cambiar en el próximo año litúrgico para encontrarme más plenamente con el Señor?, cada uno puede examinarse y ponerse nuevas metas y proyectos en la vida espiritual y personal. Pablo exhorta eso, a no acomodarse”.

Mientras que la segunda actitud es la que dice el Evangelio, “no vivir preocupados”. Flores recordó que El Señor dice que se verán que se levantará una nación contra otra en diferentes lugares; habrá terremotos, epidemias, hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas, pero ustedes que no les gane el pánico, la esperanza y confianza es la que debe mantener siempre un cristiano”.

El líder religioso sostuvo que más de algún religioso se ha de preguntar sobre cuándo es la llegada de El Señor. “El Señor no contesta, ¿sabes por qué?, porque es tarea tuya y mía, como el Señor ha dicho, estar siempre preparados, si El Señor viene ahora o viene mañana, tú y yo debemos de estar preparados. Sin embargo, planteó el líder religioso “si permanecen firmes, conseguirán la vida”.

En la procesión de ofrendas la comunidad romeriana recordó las palabras de Jesús donde sentencia que matarán a algunos y a todos los odiarán «por causa mía». En ese sentido y a 36 años del martirio de los 6 sacerdotes Jesuitas y 2 de sus colaboradoras: la comunidad presentó 8 velas encendidas, simbolizando que sus muertes evidencian que fueron por el odio a la causa de Jesús, pero sus almas viven y están ya con Él.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...