“Junto a nosotros también estuvieran Ruth López o Alejandro Henríquez”: Vidalina Morales

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

La luchadora social y directiva de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), Vidalina Morales, resaltó la ausencia de los defensores de derechos como Ruth Eleonora López y Alejandro Henríquez en la XXXVI conmemoración de los mártires Jesuitas.

Vidalina Morales, uno de los rostros más prominentes que defiende los territorios en El Salvador dijo a Radio YSCUA en la conmemoración de los mártires Jesuitas que junto a ella también estuvieran los defensores Ruth Eleonora López y Alejandro Henríquez.

“Una de las grandes motivaciones de estar acá esta noche es porque recordamos a nuestros mártires de jesuitas, asesinados en ese fatídico noviembre de 1989. Esa memoria nos mantiene vivas y vivos. Y también hay que recordar, que junto a nosotros también estuvieran otras mujeres y otras personas como, por ejemplo, Ruth López o Alejandro (Henríquez)”, externó Vidalina. Ruth y Alejandro fueron detenidos por el Gobierno por su labor de defensa de derechos.

Vidalina sostuvo que también estarían otros que están exiliadas. “Esta noche para nosotros y nosotras es una noche donde fortalecemos ese espíritu que nos ha acompañado, que nos sigue acompañando, pero principalmente el espíritu de los mártires que les arrebataron la vida por luchar por la justicia y por ver cambios en esta sociedad salvadoreña que todavía sigue siendo una deuda”, concluyó Vidalina.

