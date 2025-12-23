FMI proyecta crecimiento económico de 4%

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han seguido con las conversaciones para lograr un acuerdo a nivel de personal técnico para finalizar la segunda revisión del programa de Servicio Ampliado (SAF). El Fondo prevé un crecimiento del 4%.

En su sitio web, el FMI señaló este lunes que durante los últimos meses se han tenido conversaciones con las autoridades de El Salvador sobre la segunda revisión del acuerdo de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).

“La economía se está expandiendo a un ritmo más rápido de lo previsto, gracias a una mayor confianza, récord de remesas y una inversión pujante. Se proyecta que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 por ciento este año, con muy buenas perspectivas para el próximo año”, destacó el FMI, en su comunicado.

Es de contextualizar que el FMI hará un desembolso de $1,400 millones para El Salvador, pero debe cumplir con ciertos requisitos, como fortalecer la gobernanza y la transparencia, reducir los gastos; no seguir con el proyecto bitcoin, reformar el sistema de pensiones entre otros lineamientos.

“El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social”, dijo el jefe de misión para El Salvador del FMI.

Según el FMI, estos esfuerzos “están respaldando” la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno conforme a las metas del programa”.

De hecho, el Fondo explicó que “para ayudar a apuntalar la consolidación proyectada”, se ha publicado recientemente un estudio actuarial sobre pensiones, junto con el marco fiscal de mediano plazo. Se tiene previsto que, en febrero, la Asamblea Legislativa haga reformas al sistema de pensiones para cumplir con los lineamientos del FMI.

El fondo añadió que también se aprobaron reformas de “estabilidad financiera” para fortalecer el marco jurídico para la resolución bancaria, la gestión de crisis y los sistemas de garantía de depósitos, y recientemente se adoptaron regulaciones de Basilea III para mejorar la cobertura de liquidez y el financiamiento estable neto.

Sobre el BTC, el FMI señaló que las negociaciones para la venta de la billetera electrónica gubernamental Chivo Wallet “están muy avanzadas”, y las discusiones con respecto al proyecto Bitcoin continúan, centradas en mejorar la transparencia, salvaguardar los recursos públicos y mitigar los riesgos asociados.

El organismo multilateral espera que la colaboración con las autoridades de El Salvador continúe con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel de personal técnico sobre todas las políticas y reformas necesarias para completar la segunda revisión del programa del SAF.

