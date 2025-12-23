Juzgado decreta embargo en una demanda de COSAVI

Compartir

Afectados del desfalco de COSAVI informaron este lunes que un juzgado admitió una de las más de 100 demandas presentadas contra el Estado Salvadoreño y la entidad financiera por el secuestro de sus ahorros.

El presidente de la junta directiva de los afectados de COSAVI, Julio Cesar Flores, explicó que la admisión de la demanda es un gran paso en la lucha que realizan, ya que la argumentación legal de los afectados es que no disponen de sus ahorros, pues están “secuestrados ilegalmente”, luego de la expropiación por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en mayo de 2024.

A finales de noviembre de este año, el Juzgado Cuarto de Menor Cuantía de San Salvador ordenó un embargo de bienes en poder de la COSAVI con el fin de garantizar el pago de ahorros para una de las afectadas. Los afectados han presentado más de 100 demandas, en al menos 15 juzgados. El hecho de que se haya admitido una, “deja un precedente”.

El embargo sería por $2,598.31, tras una demanda en la cual, una de las afectadas dijo que COSAVI se ha negado a entregarle su dinero. Mientras que Juan José Ortiz, vocero de los afectados, señaló que el embargo “pone en evidencia” que el sistema de capas que ha implementado la SSF “no funciona”, ya que la suma de esta demanda es baja en comparación con las sumas que se supone que entrega la Superintendencia.

Este 22 de diciembre, los afectados de COSAVI acudieron a una misa de acción de gracias a la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla con el propósito de pedir una resolución favorable en sus casos, ya que llevarían casi dos años de estar en la lucha por sus ahorros y que, a la fecha, no los han podido obtener.

