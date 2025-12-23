El Salvador avanza a buen paso para récord en remesas

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

El Salvador avanza hoy a buen paso para establecer un récord en la recepción de remesas, principalmente de territorio estadounidense, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Los datos muestran que hasta noviembre llegaron al país nueve mil 021 millones de dólares y se espera que el acumulado a fin de año se sitúe en 10 mil 150 millones, según pronóstico de medios especializados.

Las ayudas familiares crecieron un 18 por ciento algo que según economistas y expertos se debe a que muchos salvadoreños trasladan ahorros al país ante temores de deportación a causa de la política antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.

El informe del banco señaló que los salvadoreños recibieron más de mil 374.7 millones adicionales en remesas en los primeros 11 meses del año.

El monto de las ayudas es el mayor en muchos años y supera en 6.3 por ciento el total de 2024.

Algunos expertos predicen que en 2026 puede ocurrir una desaceleración si se agotan los fondos de los salvadoreños residentes en el exterior, en especial luego que se fije el impuesto del uno por ciento a los envíos impulsado por Trump.

Las remesas son la principal fuente de ingreso del producto interno bruto (PIB) y se acercaron este año al 25 por ciento del total y benefician a cerca de un 27 por ciento de las familias salvadoreñas.

Un porcentaje significativo, cerca del 43 por ciento de la población dependen de ellas como su única fuente de ingresos, cubriendo necesidades básicas como alimentos y educación.

De acuerdo con el BCR, más de 2.2 millones de salvadoreños recibieron remesas al menos una vez en 2025, de los cuales 1.2 millones son mujeres y 979 mil 998 hombres.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...